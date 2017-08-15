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الكاروه يمنح المرأة إطلالة كلاسيكية
الكاروه بكل أنماطه سوى بتوليفة الأبيض والأسود أو بالتوليفات الملونة الزاهية، يزين الموضة النسائية في خريف وشتاء 2017/2018، ويمنح المرأة إطلالة كلاسيكية أنيقة.
قالت خبيرة الموضة الألمانية ريتشي كاركوفسكي إن الكاروه يزين الموضة النسائية في خريف/ شتاء 2017 /2018، ليمنح المرأة إطلالة كلاسيكية أنيقة.
وأوضحت كاركوفسكي أن الكاروه يطل بكل أنماطه وبالتوليفة المتحفظة المكونة من الأبيض والأسود أو بالتوليفات الملونة الزاهية، مشيرة إلى أن الكاروه يزين هذا الموسم كلا من المعاطف والبليزرات والتنانير والبدلات والبلوزات.
وعن كيفية التنسيق، أوضحت الاستايلست الألمانية أن القطع المزدانة بالكاروه تتناغم مع درجات النيود الشفافة غير اللافتة للأنظار أو الألوان الأحادية الساطعة كالأصفر، مشيرة إلى ضرورة تنسيق الكاروه ذي توليفة الأبيض والأسود مع قطع ذات ألوان زاهية لخلق نوع من التباين الجذاب، مثل بوت يتألق باللون الأحمر الصارخ.
كما يمكن التخفيف من الطابع الكلاسيكي الجاد من خلال تنسيق قطعة فوقية تزدان بنقوش الكاروه مع تنورة من الجلد لإضفاء طابع الروك على المظهر.
ومن جانبها، أوصت خبيرة الموضة الألمانية ليديا ماير باختيار نقوش الكاروه وفقا لطبيعة القوام، موضحة أن النقوش كبيرة الحجم تغازل المرأة ذات القامة الطويلة والقوام الضخم.
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