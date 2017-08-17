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المصنفة ايضاً في: الاسرة والمرأة, منوعات

وضعية العناق تكشف لك مدى حب زوجتك.. وهذه الوضعية تطلب فيها الأمان

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: سيدتي
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 112
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وضعية العناق تكشف لك مدى حب زوجتك.. وهذه الوضعية تطلب فيها الأمان

يعتبر العناق شكلاً من أشكال التعبير عن العاطفة بين الزوجين. إلا أنّ وظيفته لا تقتصر على ذلك. بل إنها قد تكشف أيضاً مدى حبّ كل منهما للآخر وتعلقه به وعدم قدرته على العيش بعيداً عنه.

 

فما الذي تقوله طريقة المعانقة عن مشاعرهما؟

 

1 -العناق الشديد:

في هذه الحالة يتشابك ذراعا الزوجين ويلتصق كل منهما بالآخر. وهذا يعني أنّ العلاقة بينهما تتسم بالكثير من الجدية، وأن كلاً منهما يحاول الحفاظ عليها قدر الإمكان. كما يشير هذا إلى استمرارية تلك العلاقة إلى أجل غير مسمّى. لكنّه قد يدلّ في المقابل على خوف أحد الشريكين من أن يقوم الشريك الآخر بالتخلي عنه يوماً ما.

 

2- العناق عن بعد:

في هذه الحالة يقترب أحد الزوجين وكأنه يريد عناقه من دون أن يقوم بذلك فعلياً. وهذا قد يدل على برود العلاقة بينهما أو على رغبة أحدهما بالابتعاد عن الآخر. كما قد يعني أنه لا يشعر بالارتياح إلى جانبه. فإذا كانت هذه حالك وزوجك حاولي أن تحاوريه في هذا الشأن؛ لكي تلغي الأسباب التي تفرق بينكما.

 

3 -العناق من جهة واحدة :

في هذه الحالة تعانق الزوجة زوجها من دون أن يقوم هو بالمثل. وهذا يعني أنّها تطلب منه أن يؤمن لها الحماية والشعور بالأمان. كما يدل على أنها تتسم بشخصية تابعة وغير مستقلة، وأنه لا يمكنها أن تأخذ أي قرار بنفسها أو أن تتصرف بطريقة مستقلة.

 

4- العناق مع التواصل البصري:

في هذه الحالة يتعانق الزوجان فيما ينظر كل منهما إلى عينيّ الآخر. وهذا يعني أن كلاً منهما يفهم ما يريد الآخر فعله من دون أن يفصح عن ذلك بشكل صريح. إلا أنه يدلّ على أنّ أحدهما سريع الانفعال وأنه قد يرتكب الأخطاء من دون أن يقصد إلحاق الأذى بشريك حياته.

المصدر: سيدتي

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