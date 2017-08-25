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كيف تحتفظ برائحة العطر لأطول فترة ممكنة
يواجه كثير منا مشكلة زوال رائحة العطر خلال النهار، لكن هذه المشكلة يمكن تخطيها برشة من العطر على مناطق محددة، فما هي تلك المناطق؟
الشعر: يمكن رشّ العطر على الشعر لأنه يساعد على تخزين الروائح. لكن من الأفضل عدم رشه على الشعر مباشرة لأن ذلك قد يصيب فروة الرأس بالضرر. لذا رشوا القليل منه على الفرشاة وسرحوا شعركم بواسطتها
خلف الأذنين: هذه المنطقة تتميز ببشرة رقيقة ما يعني قرب الأوردة الدموية من سطحها. وهذا ما يزيد من فعالية العطر وثباته
المرفقين: رشوا العطر على الجزء الداخلي منهما دون تردد. ولتزيدوا تأثير هذه الحيلة احرصوا على ترطيب المنطقة قبل ذلك.
أسفل الظهر: تعتبر هذه المنطقة مناسبة جداَ لرش العطر في حال أردتم دوامه لوقت طويل. وللغاية نفسها يمكنكم فعل ذلك على السرة وطيتيّ الركبتين.
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