نصائح لـ أظافر قوية طبقيها فوراً

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العناية بالأظافر تتطلب منكِ اتّباع بعض الخطوات الأساسية، لتنعمي بأظافر صحية ومرتبة بشكل جيد، تعكس أناقتك:

• تجنّبي قضم أظافرك. فإذا كنتِ من الأشخاص الذين يقضمون أظافرهم، فإنكِ بذلك لا تضعفينها فحسب، وإنما كذلك سوف تبدو بمظهر سيّىء، وسوف تلتقطين الأمراض المختلفة أيضًا.

• لا تفرطي باستخدام طلاء الأظافر، إذ تحتاج أظافركِ إلى التنفس. لذلك من الأفضل ترك فترات من الراحة لأسابيع عدة، عند وضع طلاء الأظافر من وقت لآخر.

• لا تستخدمي أظافركِ كأداة عادية لأغراض مختلفة، فلا تخدشي بها جلدكِ أو أي شيء آخر، ولا تستخدميها لفتح الأشياء التي من الصعب فتحها.

• تعوّدي على استخدام القفازات، خصوصًا عندما تقومين بغسل الملابس والصحون، والأشياء الأخرى، لأنَّ مواد التنظيف والمنعّمات ومواد غسل الصحون، مثل جميع منتجات التنظيف الأخرى، تحتوي على مواد كيميائية تعمل على إتلاف أظافرك. فتذكّري ذلك جيدًا.