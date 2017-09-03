- سهير رمزي تخلع الحجاب بعد ارتدائه 20 عاماً... وناديا الجندي بـ"الشورت"
- عاشر ابنة شقيقه التي تصغره بأكثر من 33 عاماً... ثم قتلها لسبب لا يصدق!!
- "الياكوزا" أغنى عصابة مافيا في العالم
- حجم الصدر بين هاجس النساء ونقطة ضعف الرجال
- فوائد الصوم المتقطع في معالجة مرض السكري
- لماذا يحب الرجل ثدي المرأة
- بعد 12 عاماً .. براد بيت يعتذر لجينيفر أنيستون عن "الخيانة والحشيش".. هكذا ردت
- صداقة الحليفين تتداعى.. الشرطة الأميركية تفتش مبنى دبلوماسياً لروسيا.. وموسكو تعتبره عملاً عدائياً غير مسبوق
- ألمانيا تتخطى تشيخيا وتقترب من النهائيات
- استعادة تجربة غزة في صنعاء
- إذا حَدّث دي مستورا فَصدّقوه هذه المَرّة.. الحَرب السوريّة تَقترب من نهايتها.. ولكن ما هي المَحاذير والأخطار؟ ولماذا كان مَوقف السيّد نصر الله تُجاه قافلة مُقاتلي “الدولة الإسلاميّة” “عَقلانيًّا” على عَكس المَوقف الأمريكي المُزدوج؟
- أن أكون أنا العربي مع حق الأكراد في دولة مستقلة
- حمص.. حلب.. الموصل.. الرقة..
- صفقة الجرود بين نصرالله وداعش تربك أحزاب إيران في العراق
- «حزب الله» يبحث عن مخرج لـ«دواعش القلمون»
- لبنان في سباقٍ بين «سحبِ الفتائل» و... «شدّ الحبال»
- الحريري يزور موسكو في 11 أيلول: الاستقرار مستمر والجيش طرد الإرهابيين
- حزب الله: المقاتلات الأميركية تمنع وصول المساعدات لقافلة «داعش»
- توقعات الأبراج ليوم September 3, 2017
- شاهدوا: كيف تؤثر قطرة من سم أفعى في دم الإنسان؟
- أشكال صدر المرأة.. ماهو أجمل ثدي يفضله الرجال؟
- الخجل في مناقشة العلاقة الحميمية بين الزوجين
- الإستمتاع بممارسة الجنس يحتاج الى جسد نشيط
- إطالة العمر أبرز فوائده.. الجنس أقوى علاج للبرد والسرطان
- أستراليا تحقق بارتكاب جرائم حرب محتملة في أفغانستان
لماذا يحب الرجل ثدي المرأة
عندما يقرأ البعض عن هذا الموضوع قد يعتقدون أنّه غير هام ولا يستحقّ الدّراسة أو التفسير، إلّا أنّ هذا الكلام غير صحيح؛ لأنّ العلم يهتمّ بدراسة كافّة السلوكيّات الّتي يقوم بها الإنسان حتّى يصلوا لفهمٍ أعمق في طبيعة شخصيّته، وخاصّةً أنّ الكثير من سلوكيّات الإنسان غير مفسّرة، وغير واضحة، فلماذا يفعل الإنسان شيئاً معيّنا ويترك شيئاً آخراً؟ هذا ما يحاول العلماء والدّارسون تفسيره مهما تقدّم الزّمن؛ لذا يُعتبر من المهمّ جدّاً دراسة سلوكيّات الإنسان وتفسير دواخله بناءً على ما يفعله.
الممارسة الجنسيّة
تهدف الممارسة الجنسيّة حسب ما هو معروف إلى إشباع الحاجة الجنسيّة عند الإنسان (الذكر والأنثى)، واستمراريّة الحياة والتّكاثر، ولكن بعض الأمور الّتي تُرافق الممارسة الجنسيّة قد تكون غير واضحة، فلماذا يحبّ الرّجل ثدي المرأة ويشكّل له مكاناً للإثارة؟ ولماذا يحبّ الرّجل والمرأة التّقبيل بشكلٍ عام؟ ولماذا قد يجد الرّجل والمرأة بعض الأمكان في جسدهما مثيرةً أكثر من غيرها رغم أنّها لا تندرج تحت قائمة الأماكن الحسّاسة.
تفسير فرويد لحبّ الثدي والتّقبيل
يرى عالم النّفس النّمساوي سيجموند فرويد أنّ الطفل يجد في ثدي أمه مصدراً للغذاء أي الإشباع، بالإضافة إلى أنّ الثدي أمّه يقرّبه منها وبالتّالي يشعر بالحنان والدّفء والأمان، وعندما يكبر الطّفل تتحوّل حاجته إلى الثدي بشكلٍ عام إلى رغبةٍ جنسيّة؛ لأنّ العقل الباطن يصوّر للإنسان أنّ هذا الثّدي هو مصدرٌ يمدّه بالرّغبات الّتي يحتاجها دائماً، بالإضافة إلى أنّ صدر المرأة يُشكّل جزءاً هاماً من تكوينها الأنثويّ، وهو جزءٌ جميل في هذا التكوين، والذّكر بطبيعة الحال يستثار أمام هذا التكوين الأنثويّ، والمراة كذلك؛ فهي مهيّئة طبيعيّاً لأن تُستثار أمام التكوين الذّكوري، فصدر الرّجل الذكوريّ يثيرها أيضاً.
وأشار عالم النّفس فرويد إلى أنّ الفم يشكّل جزءاً هامّاً أيضا من التّشكيل الأنثوي والذكوريّ؛ فالفم هو المنطقة الّتي تُشكّل نقطة الحصول على المتع والحاجات، وهو الجزء المسؤول عن تناول الطّعام، وإشباع هذه الحاجة، والفم أيضاً يعدّ وسيلةً للاستمتاع؛ حيث نجد الأطفال الصغار حتّى يبلغوا سنّ المراهقة يستمتعون في مصّ إبهامهم ويستمتعون بذلك، ولذلك يُعدّ التّقبيل جزءاً من الرّغبة الجنسيّة، بالإضافة إلى أنّه مظهرٌ من مظاهر التقرّب للآخر، والاندماج فيه.
ملخّص
يقوم المفسّرون والعلماء بدراسة السلوكيّات الّتي يفعلها الإنسان وذلك بهدف الوصول إلى فهمٍ أعمق لشخصيّته، وأشرنا في هذا المقال إلى أنّ الممارسة الجنسيّة هي عبارة عن عمليّة تهدف إلى إشباع الحاجة الجنسيّة عند الانسان، ويمكن من خلالها تكاثر النّوع البشري، ومنع انقراضه.
وبينّا أنّ هناك الكثير من الأمور الجنسيّة غير واضحة التفسير كحبّ الرجل لثدي المرأة، وحبّ المرأة لثدي الرّجل، وحبّهما للتّقبيل، ووضّح عالم النفس فرويد ذلك بأنّ كلا الجنسين يُستثار من الآخر، ويبدأ هذا الشعور من مرحلة البلوغ، وهناك بعض الأشخاص قد تثيرهم أماكنٌ لا تعدّ بأنّها حسّاسة وذلك يعود إلى طبيعة كلّ شخصٍ واستثارته؛ وبشكلٍ عام الذّكر بطبيعة الحال يستثار أمام التّكوين الأنثويّ، والمرأة كذلك؛ فهي مهيّئة طبيعيّاً لأن تُستثار أمام التكوين الذّكوري.
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- حجم الصدر بين هاجس النساء ونقطة ضعف الرجال
- لماذا يحب الرجل ثدي المرأة
- لم يعد ملمس اللانجيري كما كان
- نصائح لـ أظافر قوية طبقيها فوراً
- هل تكره المرأة العربية الجنس؟
- الوجه المشرق للـ"عنوسة" تتحدث عنه فتيات عربيات... حرية ومرح وجنس بلا قيود
- كيف تحتفظ برائحة العطر لأطول فترة ممكنة
- رغم الخيانة.. لماذا لا ينفصل معظم الرجال عن زوجاتهم؟
- وضعية العناق تكشف لك مدى حب زوجتك.. وهذه الوضعية تطلب فيها الأمان
- الأعراس الصيفية في المغرب توائم بين التقليد والمعاصرة
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)