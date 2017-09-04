لأنهن فاتنات.. إليك 11 سراً عن جمالهن.. أضيفي لجمالك العربي لمسة أسترالية

ما تروِّج له شركات التجميل بهدف زيادة المكسب ليس دائماً صحيحاً، قد يكون مجرد شائعات تجميلية. لذا عليكِ أن تبني معلوماتك على أساس علمي صحيح، وأن تحاولي معرفة رأي خبراء التجميل، دون أن تنساقي وراء الحملات الإعلانية والترويجية لمنتج ما.

وفي حين تعتبر كوريا الجنوبية مركز الجمال العالمي، تحتل أستراليا مكانة متميزة جداً في هذا المجال، خاصة أن الصناعة التجميلية في أستراليا تعتمد بالأساس على المواد الطبيعية.

لأن جمال المرأة الأسترالية مميز، هذه بعض أسراره التي تنفرد بها عن غيرها من النساء، يعرضها موقع Fb.ru الروسي.

1- قناع مستخلص من زبدة الشيا

من أهم معايير الجمال بالنسبة للأستراليات، اكتساب بشرة نقية ونضرة وصحية.

لذا تستخدم الجميلة الأسترالية إيما لويس، زبدة الشيا العضوية الطبيعية من أجل ترطيب البشرة والتخلص من أي ندوب ناتجة عن حب الشباب.

نتيجة ذلك، تكون البشرة في الصباح متألقة، وتبدو نضرة وصحية، ويكون بإمكانك استخدام الماكياج بسهولة ودون متاعب.

2- القناع الورقي للعناية بالوجه

القناع الورقي للعناية بالوجه من الطرق السهلة والبسيطة التي من الممكن أخذها معك عند السفر.

يضفي القناع على البشرة انتعاشاً بشكل سريع، لذا ينصح بوضعه قبل المناسبات الخاصة أو السفر بشكل متكرر.

القناع قادر على جعل البشرة تبدو منتعشة وصافية في 20 دقيقة فقط.

يجب على كل سيدة تجربة منتجات الوجه التي تحتوي على حمض الهيالورونيك الذي يمنح البشرة النعومة، بالإضافة إلى استخدام الألوفيرا التي تسهم في ترطيب البشرة وتخفف الاحمرار.

3- العناية بالوجه قبل الذهاب إلى النوم

قد تنسين أحياناً تنظيف وجهك قبل النوم؛ إذ يكون من المغري الانزلاق تحت الغطاء مباشرة بعد يوم طويل ومرهق.

ومع ذلك، تعد هذه العادة أمراً ضرورياً لتجنّب أن يصير وجه حواء شبيهاً بالبيتزا؛ لأن عدم إزالة المكياج قبل التوجه للفراش يسبب عواقب غير صحية يمكن أن تفسد بشرتنا وتؤثر على ثقتنا بأنفسنا، يفصلها موقع Bustle في 11 نقطة.

من جهتها تحبذ المرأة الأسترالية الأقنعة الطبيعية التي تسهم في ترطيب البشرة والحفاظ عليها لامعة ومتألقة، فضلاً عن تجديد خلايا الجلد.

يعتبر كريم الليل ضروري جداً، إذ يمنع تورم الوجه أو أن تبدو البشرة متعبة بعد ليلة صعبة.

من جانب آخر، يمكن أن يعالج كريم الليل بعض مشاكل البشرة، وحب الشباب الهرموني.

ولا تطلب هذه الخطوة الكثير من الجهد، فقط بإمكان المرأة وضع الكريم المناسب لبشرتها ليلاً، وستلاحظ الفرق في اليوم التالي.

4- كريم الوقاية من الشمس بصفة يومية

إنه ليس رفاهية للأثرياء الذين يتمددون طويلاً على شواطئ المنتجعات المشمسة؛ بل إنه خط الدفاع الأخير ضد سرطان الجلد، حسب صحيفة The Guardian البريطانية.

رغم انتشار استخدام الكريمات الواقية من أشعة الشمس، فإن الواقع يشير إلى أنَّه من المفترض أنه ما زال علينا أن نعتمد على استخدام هذه الكريمات أكثر مما نفعل، حالياً حسب تقرير لموقع The New York Times الأميركي.

وينصح الخبراء بأن تُستخدم كمية كريم تكفي ما يعادل ثُمن حجم كوب المياه العادي عندما تذهب إلى الشاطئ.

وشدد الأطباء على ألا ينسى الرجال كذلك غالباً وضع الكريم على رؤوسهم، إن كانوا حليقي الرأس، ورقابهم من الخلف، بينما تنسى السيدات منطقة الصدر والرقبة.

5- استخدام زيوت البشرة الطبيعية

حينما تمّ سؤال مشاهير مثل كاثرين زيتا جونز، وتشارليز ثيرون حول كيفية الاحتفاظ بنضارة البشرة ولمعان الشعر، يبدو أن جميعهن قد أجمعن على استخدامهن منتجاً واحداً فقط وهو زيت أركان المغربي، لتغذية البشرة أثناء النوم بحسب تقرير لصحيفة Daily Mail البريطانية.

استخدام الزيوت الطبيعية للوجه شائع في العديد من بلدان العالم، إذ تتوفر العديد من أنواع الزيوت للوجه.

وبات استخدام الزيوت الطبيعية والعناية الفائقة بالوجه هاجساً لدى الأستراليات، حسب موقع Fb.ru الروسي، ففي الغالب تطبق المرأة الأسترالية زيت الوجه الطبيعي في الصباح والمساء، وحتى في فصل الصيف للحفاظ على نضارة بشرتها.

إلا أنه من الأفضل وضعه بالليل حتى لا تعرضي بشرتك لأشعة الشمس خلال وضع الزيت.

6- تناول المزيد من الأطعمة المخمرة

يعتبر هذا الأمر أحد أهم أسرار المرأة الأسترالية. فبالإضافة إلى سرعة امتصاص الأطعمة المخمرة وسهولة عملية هضمها وتشكيلها للبكتيريا المفيدة (البروبيوتيك)، التي تساعد على الحفاظ على صحة الأمعاء، تتمتع هذه الأطعمة بفوائد أخرى. وتجدر الإشارة إلى أن صحة الجهاز الهضمي تعتبر المفتاح الأهم للحفاظ على بشرة صحية ونضرة.

7- التحقق من مستوى رطوبة البشرة

من الضروري أن تكون البشرة رطبة ومتألقة، ولكن، قد تطرأ بعض التغييرات على البشرة خلال اليوم، نتيجة ممارسة بعض الأعمال، ما يؤدي إلى جفافها. لذا يجب أن يكون في جعبة المرأة دائماً مرطب جيد.

وفي الأثناء، تعتبر المرأة الأسترالية شديدة الحرص على العناية ببشرتها، ولذلك تنتبه جيداً لمستوى رطوبة بشرتها.

وفي حال شعرت المرأة أنها تعاني من جفاف على مستوى البشرة، ينبغي أن تبحث عن السبب الرئيسي الكامن وراء ذلك، ومن ثم شراء مرطب لعلاج هذه المشكلة.

والجدير بالذكر أن هذه النقطة تعد بالغة الأهمية، ولها تأثير واضح على جمال المرأة.

8- وضع قناع لتطهير البشرة من الشوائب أسبوعياً

كريمات التجميل الخاصة بمكافحة السيلوليت مهمة للمساعدة على التخلص منه، لكنها لا تمثل الحل السحري، وإنما تمثل خطوة تكميلية للتخلص من هذه المشكلة.

ولذلك، فإن المواظبة على استعمال هذه المستحضرات يكتسي أهمية كبرى، بالإضافة إلى استعمال الأقنعة الطبيعية المناسبة.

ومن بين هذه الأقنعة، نذكر قناع الطين الذي يعمل بشكل فعّال على وقف ركود الخلايا الليمفاوية، ويمكن استخدام الكريمات المضادة للسيلوليت مرة في اليوم، أو تعويضها بأحد الأقنعة ثلاث مرات في الأسبوع.

لمنع ظهور المسام الواسعة في الوجه، عليك اختيار الأقنعة الغنية بالمواد المضادة للأكسدة والمستخلصة من الفواكه أو الأعشاب الغنية، بالإضافة إلى الطين لتجديد خلايا البشرة وتنقيتها.

ويمكن وضع القناع لمدة عشر دقائق ثم شطفه، ما سيعطي نتائج مبهرة خلال ثوان.

9- زيوت التنظيف بقطعة من الشاش

في حقيقة الأمر، تعتبر هذه الخطوة من أهم الطقوس التي تعتمدها المرأة الأسترالية.

وفي هذا الصدد، تستخدم المرأة مجموعة من الزيوت الطبيعية المختلفة بعد وضعها على قطعة من الشاش لإزالة الأوساخ التي تتراكم بشكل يومي، وتعد هذه العملية بمثابة طريقة تقشير فعالة ومفيدة للبشرة.

10- قناع للشعر على الشاطئ

تُعرف المرأة الأسترالية بجمال شعرها ولمعانه ومظهره الصحي على الدوام. فما السر؟ تعتبر الأقنعة الطبيعية والترطيب من الخطوات المهمة للغاية، حتى تتمتعي بشعر رائع.

تضع المرأة الأسترالية الزيوت والكريمات الطبيعية على شعرها، ومن ثم تمنحها الوقت للتغلغل داخله. ثم تأخذ حمام شمس على الشاطئ، نظراً لأن الشمس تسمح للقناع بالتغلغل أكثر داخل الشعر وبطبيعة الحال سيتكفل ماء البحر بحماية شعرك من الجفاف نتيجة التعرض لأشعة الشمس.

11- البشرة البرونزية

قد ترغب بعض النساء في فصل الصيف في الحصول على بشرة برونزية جميلة، ولكن دون أن تغامر بتعريض جسدها للأشعة فوق البنفسجية الضارة، كما تستخدم المرأة الأسترالية كريمات "البرونزاج" على مدار السنة.