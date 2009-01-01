ألوان قوس قزح تمنحك إطلالة مشرقة

إطلالة جذابة

أفادت مجلة “إن ستايل” الألمانية بأن البلوفر يزهو بألوان قوس قزح في خريف وشتاء 2017 /2018، ليمنح المرأة إطلالة جذابة تشع منها روح البهجة والسعادة.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال في موقعها على الإنترنت أن البلوفر يزدان هذا الموسم بتقليمات طولية أو عرضية ذات عدة ألوان زاهية ومشرقة على غرار قوس قزح، مشيرة إلى ضرورة تنسيق البلوفر مع قطع تتحلى بالبساطة والهدوء، مثل سروال قماشي يكتسي باللون الأبيض وبليزر يتألق بأحد ألوان الباستيل الناعمة.

كما يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيق البلوفر ذي التقليمات النابضة بالألوان مع سروال جينز وحذاء رياضي.

ويمنح البلوفر المزين بألوان قوس قزح المرأة إطلالة مشرقة تشعرها بالراحة والسعادة وتجعلها جذابة، من خلال حسن اختيارها للسروال الذي يكون بتصميم بسيك وبلون هادئ وموحد ليبرز أناقتها ويظهر الألوان المرحة للبلوفر.

كما ينصح خبراء الموضة والتجميل باعتماد ماكياج خفيف بألوان فاتحة تتناسب مع ألوان البلوفر وتوقيت لباسه لكي لا يبدو مظهر المرأة مليئا بالألوان الصارخة.