- "الخطاف" الروسي يدمر أقوى الدبابات في العالم
- "الناتو" لا يمانع من استخدام تركيا لمنظومة "إس 400" الروسية
- بالفيديو.. صينية تطبخ دجاجة على طاولة العمل
- ألوان قوس قزح تمنحك إطلالة مشرقة
- العثور على "وحش بحري" وزنه أكثر من طن في روسيا
- مفاجأة من "آبل" لأصحاب هواتف "آيفون" القديمة
- سيلينا غوميز خضعت لعملية نقل كلية بسرية تامة.. من هي المتبرعة؟
- "مللتُ من الألم ولن أعود قبل الشفاء" ليدي غاغا تعتزل الفن.. فما هو المرض الذي أجبرها على ذلك؟
- جنيفر لورنس تظهر كأميرة في أول صورة لها مع حبيبها .. تعرّف على العاشق العبقري!
- صورة ميا خليفة تروّج لـ "شيلة" سعودية جديدة عن الحب
- فيسبوك وفر البدائل للأزواج.. والرجال الأكثر طلباً للطلاق في تونس
- هذه القبيلة تشرب دماء أعدائها بعد قتلهم.. من أشرس شعوب الأرض وهكذا هزمت مصر وروسيا وإيران والصين
- قطر تضخ 38 مليار دولار وتوقعات بأن يصبح اقتصادها الأسرع نمواً بالخليج.. هكذا تعاملت مع تخلُّف المحاصرين عن سداد ودائعهم
- الأسد يأمر بإزالة صوره وصور نصرالله وبوتين من المكاتب... والسيارات
- اتفاق روسي تركي إيراني وشيك حول إدلب
- زيدان يحذر الخصوم من كريستيانو رونالدو
- الجندي الأسترالي قاطع الأيدي في أفغانستان يفلت من العقاب!
- عضو مجلس محلي بملبورن تشبه احتفالات "يوم استراليا" بالاحتفال بالمحرقة اليهودية
- العثور على ريشة طير نادر جداً في استراليا
- «انتصار» الأسد: سورية منزوعة الأسنان والسيادة
- الحوثيون وإعادة كتابة تاريخ اليمن
- مناقشات حكومية مكهربة تعيد الملف الى المناقصات
- أميركا وكندا وبريطانيا تضرب السياحة: لا تقصدوا كازينو لبنان!
- لقاء تنسيقي بين الحريري وجعجع.. و«هيئة الإشراف» قابلة للطعن
- إلغاء «مهرجان الانتصار» يسيطر على جلسة مجلس الوزراء
ألوان قوس قزح تمنحك إطلالة مشرقة
البلوفر يزهو بألوان قوس قزح في خريف وشتاء 2017 /2018، ليمنح المرأة إطلالة جذابة تشع منها روح البهجة والسعادة.
أفادت مجلة “إن ستايل” الألمانية بأن البلوفر يزهو بألوان قوس قزح في خريف وشتاء 2017 /2018، ليمنح المرأة إطلالة جذابة تشع منها روح البهجة والسعادة.
وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال في موقعها على الإنترنت أن البلوفر يزدان هذا الموسم بتقليمات طولية أو عرضية ذات عدة ألوان زاهية ومشرقة على غرار قوس قزح، مشيرة إلى ضرورة تنسيق البلوفر مع قطع تتحلى بالبساطة والهدوء، مثل سروال قماشي يكتسي باللون الأبيض وبليزر يتألق بأحد ألوان الباستيل الناعمة.
كما يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيق البلوفر ذي التقليمات النابضة بالألوان مع سروال جينز وحذاء رياضي.
ويمنح البلوفر المزين بألوان قوس قزح المرأة إطلالة مشرقة تشعرها بالراحة والسعادة وتجعلها جذابة، من خلال حسن اختيارها للسروال الذي يكون بتصميم بسيك وبلون هادئ وموحد ليبرز أناقتها ويظهر الألوان المرحة للبلوفر.
كما ينصح خبراء الموضة والتجميل باعتماد ماكياج خفيف بألوان فاتحة تتناسب مع ألوان البلوفر وتوقيت لباسه لكي لا يبدو مظهر المرأة مليئا بالألوان الصارخة.
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- ألوان قوس قزح تمنحك إطلالة مشرقة
- فيسبوك وفر البدائل للأزواج.. والرجال الأكثر طلباً للطلاق في تونس
- الإغراء والخصوبة غير متلازمين عند المرأة
- "أنا سعيد/ة بزواجي لكن لدي علاقة خارج الزواج"... لماذا يخون الأشخاص السعداء؟
- لأنهن فاتنات.. إليك 11 سراً عن جمالهن.. أضيفي لجمالك العربي لمسة أسترالية
- حجم الصدر بين هاجس النساء ونقطة ضعف الرجال
- لماذا يحب الرجل ثدي المرأة
- لم يعد ملمس اللانجيري كما كان
- نصائح لـ أظافر قوية طبقيها فوراً
- هل تكره المرأة العربية الجنس؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)