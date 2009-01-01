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اكتشفي خيانة زوجك من طريقة وقوفه
تميل المرأة عادةً إلى معرفة كل ما يخبئه شريك العمر للتأكد من عدم خيانته لها ومدى صدقه معها.
الآن لم يعد الأمر مستحيلاً، ولن تحتاجي إلى مراقبة جواله للتأكد مما سبق، فمن خلال مظهره وطريقة وقوفه في إمكانك معرفة كل ما يشغل بالك عن زوجك.
حيث كشفت خبيرة لغة الجسد، الأمريكية باتي وود، لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن "انجذاب الرجل إلى امرأة أخرى يؤدي إلى زيادةٍ في هرمون التستوستيرون لديه، ما ينتج عنه تغيرات طفيفة في جسمه".
وقالت وود: "في حال ظهرت تغيرات فجائية على الجسد فذلك يعني شيئاً أكثر خطورة، إذ يعمد الشخص غير المخلص إلى الظهور بشكل الرجل المسيطر، أو ما يعرف بالرجل ألفا". وأضافت: "أهم المتغيرات التي تطرأ على الجسم: الوقوف متباعد الساقين، أو مفرود الكتفين مع رفع مستوى الصدر إلى الأعلى على غير العادة، وغالباً ما يحدث ذلك للتعبير عن الثقة الزائدة التي حصل عليها من خلال العلاقة الجديدة".
وأكدت وود أن "الساقين المتباعدتين أمر مثير للاهتمام بشكل خاص، فالوقوف بهذا الشكل قد يعكس وقفة طبيعية، يحاول من خلالها الشخص الاسترخاء، لكن إذا حاول فرد كتفيه أوسع قليلاً من المعتاد، فذلك يشير إلى أن الشخص يشعر بثقة زائدة". وأوضحت أن "اللاوعي لدى الرجل الخائن يحاول إرسال إشارات عن تمتعه بالسلطة والهيمنة عن طريق إظهار الجسم بحجم أضخم".
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