- أم مصرية تقتل رضيعها وأب أردني يصعق نجله حتى الموت
- الطريق إلى متعة المرأة الجنسية
- بريطانية تفقد الوعي كلما ضحكت أو وصلت إلى الذروة الجنسية.. عندما تكون السعادة عذاباً
- زيت الأركان السحري ذهب سائل في المغرب
- هل الأعاصير مؤشر إلى نهاية الأرض؟
- قطر داخل قدر الضغط
- قلة النوم تؤثر سلبا على العلاقة بين الزوجين
- المغربية دنيا بطمة: زوجي يحترم كلمتي ويعملّي ألف حساب.. وما يكسر بخاطري!
- توقعات الأبراج ليوم September 19, 2017
- برّي يقبل تحدّي العونيين: الانتخابات الآن!
- ليلة مجنونة من الشهوة والجنس
- لبنان: بري فجّر «قنبلة» اقتراح ينطوي على حلّ البرلمان لإجراء انتخابات مبكّرة
- عون لكشف مصير المطرانين.. وبرِّي لإنتخابات قبل نهاية السنة
- الحكومة تخطو نصف خطوة نحو إجراء الانتخابات والتحضيرات تستكمل بحسم تلزيم «البيومترية»
- بري يقترح قانوناً بتقصير ولاية المجلس حتى نهاية السنة
- بعد نيويورك «مقاربة» رئاسية جديدة للعلاقات مع دمشق
- «إلا هذه...»
- موسم نيويورك الدولي: امتحانات وتحديات
- الجيش السوري يعبر الفرات على جسور... روسية
- برشلونة في مهمة سهلة ... والريال يستعيد رونالدو
- أخبار وأسرار لبنانية
- لهذه الأسباب إقترَح برّي تقصير الولاية
- هل يُغامر مجلس النواب بمصير أكثر من 74 ألف طالب؟
- إقلاع السلطة التنفيذية ولكن ماذا عن قنبلة بري؟
- أستراليا: سيارة سيدة تشل حركة قطارات غرب سيدني!
قلة النوم تؤثر سلبا على العلاقة بين الزوجين
قلة نوم الزوج لا توثر سلبا في علاقته الحميمة، حيث أن جسد المرأة يعتبر أكثر عرضة للمشاكل الصحية من الرجل عندما يعاني من قلة النوم والأرق.
توصلت دراسة أميركية حديثة، بحثت تأثير قلة النوم على العلاقة الزوجية، إلى أن نقص النوم يؤثر بشكل سلبي على العلاقات الإنسانية.
وأظهرت الدراسة الصادرة عن جامعة "أوهايو" الأميركية أن مشاكل العلاقات العاطفية القوية ترجع في بعض الحالات إلى قلة النوم.
أجريت الدراسة على أكثر من 43 من الأزواج، حيث لاحظ الأطباء أن نوم الأزواج أقل من سبع ساعات في اليوم، يؤدي إلى كثرة المشاحنات بينهم. مشيرة إلى أن الزوجين يستطيعان توضيح المشاكل بينهما بشكل بناء عبر الحوار، وذلك عند حصول أحد الأطراف على قسط وافر من النوم.
كما أشار الباحثون إلى أن قلة النوم ترتبط بشكل مباشر بالعديد من الأمراض التي من الممكن أن تصيب الجسم مثل زيادة مخاطر الإصابة بالسرطان، السكري، أمراض القلب، السمنة والوفاة المبكرة، بالإضافة إلى مشاكل في العلاقات العاطفية، لذلك ينصح الخبراء بضرورة النوم في فترة تتراوح بين سبع إلى تسع ساعات.
ومن جانبها أكدت المشرفة على الدراسة الدكتورة، ستيفاني ويلسون، أن الدراسة الحالية بينت تأثير قلة النوم على التركيز ونفاذ الصبر، وهو ما يُصعب من مهمة اتخاذ قرارات صحيحة، ويدفع في اتجاه وقوع مشاكل بين الأزواج.
بالإضافة إلى أن قلة النوم تُفقد من حس الفكاهة المطلوب في كل علاقة عاطفية. ونبهت الدراسة إلى أن النوم الكافي لا يمكن أن يحل كل المشاكل بين الأزواج، إلا أن الحصول على قسط وافر منه قد يُساعد على تحسين العلاقة بين الطرفين، حيث يؤثر النوم على أجزاء من الدماغ البشري التي تُشارك في حل المشاكل مثل تعزيز القدرة على الاستماع النشط والشعور بمزاج جيد.
وكشفت دراسة أميركية سابقة أن المرأة التي لا تنام بشكل منتظم أو تنام على الأقل ما يقارب 7 إلى 8 ساعات يوميا قد تواجه الكثير من المشاكل الزوجية التي تؤثر سلبا على علاقتها الحميمة مع زوجها.
وتوصلت الدراسة التي شملت 35 امرأة متزوجة حديثا يتمتعن بصحة جيدة، إلى أن الزوجات اللواتي يعانين من الأرق تواجهن توترات زوجية ورفضا لممارسة العلاقة الحميمة في اليوم التالي.
وفي المقابل، أكدت أنّ قلة نوم الزوج لا توثر سلبا في علاقته الحميمة، مشيرة إلى أن جسد المرأة يعتبر أكثر عرضة للمشاكل الصحية من الرجل عندما يعاني من قلة النوم والأرق.
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- الطريق إلى متعة المرأة الجنسية
- قلة النوم تؤثر سلبا على العلاقة بين الزوجين
- اكتشفي خيانة زوجك من طريقة وقوفه
- ألوان قوس قزح تمنحك إطلالة مشرقة
- فيسبوك وفر البدائل للأزواج.. والرجال الأكثر طلباً للطلاق في تونس
- الإغراء والخصوبة غير متلازمين عند المرأة
- "أنا سعيد/ة بزواجي لكن لدي علاقة خارج الزواج"... لماذا يخون الأشخاص السعداء؟
- لأنهن فاتنات.. إليك 11 سراً عن جمالهن.. أضيفي لجمالك العربي لمسة أسترالية
- حجم الصدر بين هاجس النساء ونقطة ضعف الرجال
- لماذا يحب الرجل ثدي المرأة
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)