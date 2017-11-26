- تفاصيل العشاء الأخير لهتلر
- هل الاحتشام يمنع التحرش الجنسي؟
- أستراليا: لا فائز مؤكد في انتخابات كوينزلاند ولا مقاعد لحزب هانسن
- توقعات الأبراج ليوم November 26, 2017
- الرئيس البشير يَشُقْ عصا الطّاعة على حُلفائه السّعوديين من موسكو ويُعارض الحَرب ضِد إيران ويُعلنها على أمريكا.. ما الذي جَرى؟ وهل سَيكون قراره المُقبل سَحب قُوّاتِه من اليَمن؟ وهل دَعمِه لاستمرار الأسد “انقلابٌ” في حَركةِ “الإخوان المسلمين”؟ ومن المَسؤول: أردوغان أم بوتين؟
- بوتين ملك سوريا… في ظل استسلام أميركي!
- في الموصل an orgy of killing
- الحريري: لن نقبل بمواقف «حزب الله» التي تمس بأشقائنا العرب أو تستهدف أمن دولهم
- الحريري يتحدى حزب الله من بيروت
- مصير استقالة الحكومة إلى ما بعد عودة عون من روما
- عون يجتمع غداً بالجميع لورقة عمل والحريري يريد ما يرضي جمهوره والسعودية.. لبنان بين التسوية او الانهيار وجنبلاط ينصح محمد بن سلمان
- أميركا تهادن تركيا لمواجهة روسيا وإيران
- كونتي: كورتوا بين الأفضل في العالم
- هرطقات الاستخبار وهذيان السياسة
- ريفي يدعو الحريري إلى المواجهة.. وميقاتي يتريّث
- بن سلمان لنيويورك تايمز: في عهد النبي محمد انتشرت المسارح الموسيقية وكان هناك اختلاطٌ بين الرجال والنساء
- هكذا أنقذت عائلة الحريري.. إبنها سعد
- "الحالة الثالثة" تصريف أعمال رهن الالتزامات واشنطن تبلغ الحريري تمسكها بالاستقرار
- قلق كوراني من توجه شركات الاسمنت لزيادة عامل استثمارها
- كيف أنقذَ برّي الحريري؟
- صمت الـLBCI.. هل تُرك مارسيل غانم وحيداً!
- سَرقَ مرجعيّته بـ4.5 مليون دولار!
- الانتخابات: في مكان القيد وبلا بطاقة بيومترية
- هند صبري: الجمهور التونسي معتاد على المشاهد الجريئة
- "السلطانة هويام" تعلن خطوبتها على مذيع مصري
هل الاحتشام يمنع التحرش الجنسي؟
خلافا لما يبدو، من الصعب جدا كسر "الصمت" في المجتمعات المغلقة. اهتماما بشرف العائلة وخوفا من المعتدي تسكت ضحايا الاغتصاب والتحرشات الجنسية حتى لو كن يرتدين الحجاب
في الأشهر القليلة الماضية، تصدرت قضايا التحرشات الجنسية في المجتمع العناوين بشكل بارز. وقد توسع الخطاب العام حول هذا الموضوع في ظل قضية التحرش الجنسي الفظيعة التي ارتكبها المخرج الهوليوودي، هارفي وينشتاين.
وبسبب انفجار هذه القضية، بدأت في الشبكات الاجتماعية حملة عالمية لرفع الوعي حول التحرش الجنسي، شاركت فيها ملايين النساء في العالم قصصهن وتجاربهن تحت هاشتاغ "Metoo#". وقد عرف العديد من النساء والرجال الإسرائيليين بهذه الحملة وشاركوا فيها تعبيرا عن تضامنهم وتوضيحا لأن العديد من الناس يتعرضون للتحرش الجنسي في حياتهم. في أعقاب الحملة الدعائية، اتُهم كبار المسؤولين في وسائل الإعلام والسياسة الإسرائيلية باستغلال قوتهم والتحرش جنسيا بالنساء اللواتي عملن تحت أمرتهم.
وقد أثار هذا الخطاب الكبير والرهيب، الذي كشف عن قضية جديدة في كل مرة، جدلا بين مجموعات مختلفة في المجتمع الإسرائيلي، ومثال جيد على ذلك، هو الخلاف حول ما إذا كان الاحتشام والعيش في المجتمع التقليدي يقللان حالات التحرش الجنسي. يوضح الجمهور المتديّن في إسرائيل أن الفصل بين الرجال والنساء والتقيّد بقواعد التواضع يشكلان وسيلة لمنع التحرش الجنسي. في المقابل، دحضت جهات في أوساط الجمهور العلماني والمتديّن هذه الادعاءات وتحدثت عن الأصوات الصامتة للضحايا في المجتمَع الحاريدي والعربي، التي تخشى من الكشف عن أنفسها والإبلاغ عن الاعتداءات الجنسية.
مثلا، قال عضو الكنيست المتديّن، يهودا غليك (الليكود) في مقابلة مع محطة إذاعية شعبية: "إن التحرشات الجنسية تحدث لأن المتحرش يشعر بالتفوّق على الآخرين والقوة وبسبب المجتمع المتسامح. عندما وضع الحاخامات قواعد التواضع، عرفوا نقاط الضعف البشرية، لهذا وضعوا قواعد واضحة، مثل أسلوب الكلام واللمس ".
وردا على أقوال غليك، قالت الناشطة النسوية وعضوة الكنيست تمار زاندبرج (ميرتس): "التحرش والاعتداء الجنسي يحدثان بسبب علاقات القوة. ولا يحدثان بسبب الاحتشام، طريقة اللباس، والدين. هناك في المجتمع المتسامح قواعد سلوكية أيضا. يتخطى الأشخاص هذه القواعد والحدود لأنهم يشعرون أنه كل شيء ممكن، وأن النساء ليسوا بشرا، بل غرضا، لهذا يستغلون قوتهم الزائدة تجاه أولئك الأضعف منهم".
هناك ادعاء آخر يتضح من أقوال الصحفي الحاريدي، يسرائيل كوهين، الذي أيد في مقالته في صحيفة "هآرتس" أهمية الفصل بين الجنسين الذي يُمارس في المجتمع الحاردي المتزمت الذي هو جزء منه بصفته وسيلة للحد من ظاهرة التحرش الجنسي. وكتب: "في الأيام التي يُكشف فيها المزيد عن حالات التحرش الجنسي، إضافة إلى الشهادات القاسية حول استغلال علاقات التبعية، يبدو أن النهج الحاريدي الذي يقدس الفصل بين الجنسين له معنى كبير". وأضاف: "إن منع الاحتكاك غير الضروري بين الجنسين هو الطريقة الأكثر فعالية ببساطة ".
طلب العديد من النساء اللواتي قرأن أقواله التوضيح له أن اداعاءاته لا تستند إلى المعطيات حول الإبلاغ عن الاعتداءات الجنسية وأنه منفصل عن الشهادات والحوادث العديدة التي تحدث داخل المجتمعات الدينية والحاريدية.
يبدو أن اللباس المتواضع لا يضمن أو يحمي من الاعتداءات الجنسية
تشير البيانات الجافة من العديد من الدراسات في العالم إلى أنه ليست هناك علاقة بين لباس النساء وبين إلحاق الضرر بهن. مثلا، منذ سنوات تكافح في مصر جهات قانونية عديدة مسؤولة عن إنفاذ القانون ظاهرة التحرش الجنسي، ومن المعروف أن المجتمع المصري هو مجتمع متواضع. قد يتعرض الرجال أو النساء اليهود، المسيحيون، المسلمون، العلمانيون، الشباب، المسنون، الذين يستخدمون أو لا يستخدمون حجابا للتحرش الجنسي. يبدو أن اللباس المتواضع لا يضمن أو يحمي من الاعتداءات الجنسية.
يدعي الكثير من العلماء أن في المجتمعات المغلقة والدينية بشكل أساسي باتت ظاهرة "الصمت" شائعة جدا. لا يفهم الأطفال والمراهقون دائما ما حدث لهم، لأن الخطاب حول الحياة الجنسية محدود وأحيانا ليس موجدا على الإطلاق. لا يعرف الضحايا ما يمرون به، وهم يُستغلون على يد المعتديين. وعلاوة على ذلك، يخشى الرجال والنساء في المجتمعات المغلقة أن يعاقبهم المجتمع بدلا من يعاقب المعتدين عليهم.
يبدو أن "الصمت" بين أوساط العرب الإسرائيليين كبير جدا. يخشى الكثير من النساء، لا سيما المراهقات، من تحطيم حدود المسلمات الاجتماعية، ويفضلن التستر على ضائقتهن لئلا تتضرر أسرهن. تعرض العديد من النساء في حياتهن من المجتمع العربي طيلة سنوات إلى سوء المعاملة من قبل شركائهن، وحافظ جزء منهن ببساطة على "شرف الأسرة" وفي المقابل، يجرؤ القليل منهن على تقديم الشكوى والتحدث عن قصصهن الرهيبة، في حين يخاطرن بحياتهن.
قرّاء العنكبوت يتصفّحون الآن
-
تفاصيل العشاء الأخير لهتلر ...الكاتب:
-
هل الاحتشام يمنع التحرش الجنسي؟ ...الكاتب:
-
أستراليا: لا فائز مؤكد في انتخابات كوينزلاند ...الكاتب:
-
توقعات الأبراج ليوم November 26, 2017 ...الكاتب:
-
الرئيس البشير يَشُقْ عصا الطّاعة على حُلفائه ...الكاتب:
-
بوتين ملك سوريا… في ظل استسلام أميركي! ...الكاتب:
-
في الموصل an orgy of killing ...الكاتب:
-
الحريري: لن نقبل بمواقف «حزب الله» التي ...الكاتب:
-
الحريري يتحدى حزب الله من بيروت ...الكاتب:
-
مصير استقالة الحكومة إلى ما بعد عودة ...الكاتب:
-
عون يجتمع غداً بالجميع لورقة عمل والحريري ...الكاتب:
-
أميركا تهادن تركيا لمواجهة روسيا وإيران ...الكاتب:
-
كونتي: كورتوا بين الأفضل في العالم ...الكاتب:
-
هرطقات الاستخبار وهذيان السياسة ...الكاتب:
-
ريفي يدعو الحريري إلى المواجهة.. وميقاتي يتريّث ...الكاتب:
-
بن سلمان لنيويورك تايمز: في عهد النبي ...الكاتب:
-
هكذا أنقذت عائلة الحريري.. إبنها سعد ...الكاتب:
-
"الحالة الثالثة" تصريف أعمال رهن الالتزامات واشنطن ...الكاتب:
- أستراليا: لا فائز مؤكد في انتخابات كوينزلاند ولا مقاعد لحزب هانسن
- بيلا حديد في موقف محرج بسبب فستانها الجريء بعد حفل فيكتوريا سيكريت
- هرطقات الاستخبار وهذيان السياسة
- الرئيس البشير يَشُقْ عصا الطّاعة على حُلفائه السّعوديين من موسكو ويُعارض الحَرب ضِد إيران ويُعلنها على أمريكا.. ما الذي جَرى؟ وهل سَيكون قراره المُقبل سَحب قُوّاتِه من اليَمن؟ وهل دَعمِه لاستمرار الأسد “انقلابٌ” في حَركةِ “الإخوان المسلمين”؟ ومن المَسؤول: أردوغان أم بوتين؟
- أميركا تهادن تركيا لمواجهة روسيا وإيران
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 166
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- هل الاحتشام يمنع التحرش الجنسي؟
- الهند تعتزم تجريم "الطلاق الشفوي" الإسلامي
- النساء العربيات يزاحمن الرجال على عاداتهم السيئة
- دراسة جديدة: النساء البريطانيات أكثر مكرا في إخفاء الخيانة الزوجية
- كيف يؤثر حجم ثدي الزوجة على الحياة الزوجية؟
- CH Carolina Herrera The Effortless Mule لراحة عصرية وترف أكيد
- الكنيسة المصرية تحارب الطلاق بفرض محظورات على الزواج
- إدمان مواقع التواصل الإجتماعي يؤدي إلى مجتمع مريض وسلوك عدواني
- خصوبة رجال العالم إلى "خطر"...والحل في دولتين عربيتين
- المؤخرة الممتلئة علامة على الذكاء والصحة الجيدة!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)