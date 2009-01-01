خاص للسيدات.. 6 أمور يكشفها لون الدم خلال الدورة الشهرية عن صحتكِ

يمكن لفترة حيضكِ أن تكشف الكثيرَ عن صحتكِ. في الواقع، نشرت الكلية الأميركية لأطباء التوليد وأمراض النساء تقريراً العام الماضي، ينصح بضرورة متابعة فترة الحيض كمؤشرٍ مهم على الصحة بنفس قدر أهمية متابعة ضغط الدم والنبض ودرجة حرارة الجسم؛ لأنَّها -بجانب أنَّها تُخبركِ ما إذا كنتِ حاملاً أم لا- يمكنها أن تعكس لكِ صورةً مهمة عن صحة هرموناتكِ، التي تحافظ على عمل كل شيء داخل جسمكِ بكفاءة، بدايةً من مخكِ وحتى جهازكِ التناسلي.

وفي حين أن ما يُعد طبيعياً بالنسبة لامرأةٍ ربما لا يكون كذلك بالنسبة لأخرى، هناك تغييرات قليلة يجب أن تحذري منها، وخاصةً عندما يتعلق الأمر بلون دم حيضكِ.

وفيما يلي ستة أمور بحسب ما نشرت مجلة Prevention الأميركيةيحاول دم حيضكِ أن يكشفها لكِ عن صحتكِ:

1- إذا كان لون الدم وردياً

ربما تكون لديكِ مستوياتٌ منخفضة من هرمون الإستروجين، وخاصةً إذا كان تدفق الدم أخف من المعتاد، أو إذا كنتِ عداءةً نشيطة حسبما قالت مارغريت روميرو، ممرضة الطب الوظيفي المقيمة بمدينة نيويورك الأميركية. إذ أظهرت الدراسات أنَّ الإفراط في ممارسة الرياضة يمكن أن يقلل مستويات هرمون الإستروجين، وهو ما يمكن بالتالي أن يعبث بفترة حيضكِ، وأحياناً يتسبب في اختفائها تماماً (يُعد توقف التبويض أمراً شائعاً بين الرياضيات المحترفات).

ربما لا يبدو هذا الأمر ذا أهمية (من منكن لم تحلم بعدم الاضطرار للمرور بفترة الحيض مرة أو مرتين على الأقل؟)، ولكنَّ انخفاض مستويات الإستروجين يمكن أن يزيد خطر الإصابة بهشاشة العظام في حالة عدم معالجته. لذلك، إذا كنتِ قد بدأتِ التدرب للمشاركة في ماراثون، أو بدأتِ ممارسة الرياضة لأول مرة في حياتكِ، أو ضاعفتِ كثافة حصصكِ التدريبية ولاحظتِ أنَّ دم حيضكِ أصبح أخف في لونه وتدفقه وأقل خروجاً، تحدثي مع طبيبكِ.

وقالت مارغريت إنَّ الأسباب المحتملة الأخرى لتحول لون دم الحيض إلى الوردي تشمل سوء التغذية أو الإصابة بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات أو انقطاع الطمث، والذي يحدث عندما تبدأ مبايضكِ في إفراز إستروجين أقل استعداداً لبلوغ سن اليأس (يحدث ذلك عموماً قبل نحو أربع إلى خمس سنوات من بلوغ سن اليأس).

2- إذا كان يشبه الماء

ربما تكونين تعانين من نقص التغذية حينها، إذ قالت أليسا دويك طبيبة أمراض النساء والتوليد والأستاذة المساعدة في كلية ماونت سيناي للطب بمدينة نيويورك الأميركية، إنَّ دم الحيض ذا المظهر المائي يمكن أن يكون علامة على فقر الدم الشديد، وخاصةً إذا لاحظتِ أنَّ حيضكِ يُصبح أخف أكثر بينما يجب أن يكون أثقل قليلاً. وإذا شعرتِ بالقلق من تعرضكِ لهذه الحالة بعد مراقبة فترة حيضكِ لدورتين أو ثلاث، تحدثي مع طبيبكِ بشأن إجراء اختبار لنقص التغذية.

وما يجعل الأمور مُحيرةً أكثر قليلاً، قد يحدث نقصٌ في الحديد بسبب الفترات التي يكون فيها الحيض ثقيلاً (أُجرِيَت دراسةٌ فنلندية عام 2014 على 236 سيدةٍ يخرج حيضهن ثقيلاً، ووجدت أنَّ 27% منهن يعانين من نقص الحديد، وأنَّ 60% منهن يعانين من فقر الدم الشديد). وإذا كان حيضُكِ ينفذ من الحفاضات القطنية خلال أقل من ساعة وتستيقظين في الليل لتغيير هذه الحفاضات مراتٍ عدة، أو تشعرين بالإرهاق والدوار باستمرار، فعليكِ فحص مستوى الحديد لديكِ.

3- إذا كان لونه بنياً داكناً

ربما تكون لديكِ أجزاءٌ صغيرة قديمة من بطانة ودم الرحم تحاول الآن الخروج من جسمكِ، ولكن لا داعي للذعر: هذا طبيعي، إذ قالت أليسا: "نحن لسنا متأكدين لماذا يحدث ذلك في كل الحالات، ولكن أحياناً يبقى الدم لفترةٍ من الوقت ويخرج ببطءٍ شديد، ويكون أمامه الكثير من الوقت للتأكسد، ولهذا السبب يمكن أن يبدو بنياً أو أسود تقريباً".

تتخلص النساء من بطانة الرحم بمعدلاتٍ مختلفة (مثل حبات الثلج، تبدو كل فترة حيض فريدةً من نوعها)، ولكن في أغلب الأحيان لا داعي للقلق من رؤية بعض الدم البني الداكن في بداية أو نحو نهاية فترة حيضكِ.

4- إذا كان لونه أحمر يشبه المربى السميكة ويحتوي على تكتلاتٍ كبيرة

ربما تكون لديكِ مستوياتٌ منخفضة من هرمون البروجسترون ومستوياتٌ مرتفعة من هرمون الإستروجين. وقالت أليسا إنَّه في حين أنَّ ظهور بعض الجلطات يُعد أمراً طبيعياً، إلا أنَّ الجلطات في حجم العملات الفضية من فئة الربع دولار أو أكبر يمكن أن تدل على اختلالٍ شديد في الهرمونات. وتنصح مارغريت بتقليل استهلاككِ للألبان وفول الصويا والسكر ورؤية ما إذا كان سيُحدث ذلك فارقاً.

قد يكون ذلك أيضاً علامةً على الإصابة بالأورام الليفية الرحمية، التي تكون حميدةً في معظم الأحيان، ولكن قد تكون مؤلمة؛ لذلك إذا كنتِ متشككةً أنَّها وراء فترات حيضِكِ الثقيلة التي تصاحبها دماء تحتوي على جلطات، فاطلبي من طبيبكِ إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية.

5- إذا كان مزيجاً بين اللونين الرمادي والأحمر

ربما تكونين مصابةً بعدوى مثل الأمراض المنقولة جنسياً، وقالت أليسا كذلك إنَّه من المحتمل أن تكون هناك رائحةٌ نخرية كريهة. اطلبي حينها من طبيبكِ إجراء بعض الفحوصات لتتلقي العلاج المناسب.

وأضافت أليسا قائلةً إنَّ النساء اللاتي يتعرضن للإجهاض يلاحظن أحياناً ظهور قطع من الأنسجة تشبه "الكبد" في دم الحيض؛ لذلك إذا كنتِ تعتقدين أنَّ هناك احتمالاً بكونك حاملاً أو تعرضتِ للإجهاض، اتصلي بطبيبكِ على الفور.

6- إذا كان لونه أحمرَ مشرقاً مثل التوت البري

ربما يكون ذلك دليلاً على مرورك بفترة حيض صحية ومنتظمة. ولا تنسي كما ذكرنا سابقاً أنَ اللون الطبيعي للحيض يختلف من امرأة لأخرى، ولكن بصفةٍ عامة يُعد لون دم الحيض الأحمر المشرق الذي يشبه لون التوت البري علامةً على أنَّ كل شيء داخل جسمكِ يجري كما ينبغي له.

وذكر موقع "هاف بوست عربي" أن هذه هي الأسباب الأكثر شيوعاً لانقطاع الطمث لدى السيدات:

1- الضغط النفسي

2- فقدان الوزن المفاجئ أو بصورة مفرطة

3- الوزن الزائد أو السمنة

4- الإفراط في ممارسة الرياضة