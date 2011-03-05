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الآباء الأستراليون الأكثر اهتماماً بالأطفال.. والكوريون "الأسوأ"
العربية.نت: تخصص النساء ساعة و40 دقيقة في اليوم بشكل وسطي للاهتمام بأطفالهن، في حين أن الآباء يمضون 42 دقيقة فقط في هذه المهمة على ما أظهرت دراسة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
حتى بعد التمييز بين الرجل العامل وغير العامل فإن الآباء يمضون وقتاً أقل في الاهتمام بأطفالهم من زوجاتهن على ما أظهرت الدراسة وهي بعنوان "الطبخ والاهتمام بالآخرين والعمل التطوعي: العمل من دون أجر عبر العالم".
ويخصص الآباء العاملون او العاطلون عن العمل الوقت نفسه تقريباً للاهتمام بأطفالهم (40 و51 دقيقة على التوالي)، في حين أن الأمهات العاملات يخصصن ساعة وربع الساعة لهذه المهمة في مقابل ساعتين ونصف الساعة للأمهات غير العاملات.
وبحسب التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، السبت 5-3-2011، فإن دراسة شملت الفئة العمرية بين 15 و64 عاماً.
والأهل الاقل اهتماماً بأولادهم هم الكوريون (12 و13 دقيقة للآباء العاملين او العالطين عن العمل و3 دقيقية الى ساعة ونصف الساعة للأمهات). اما الاكثر اهتماماً فهم الاستراليون مع 69 دقيقة الى ساعة و40 دقيقية للآباء وبين ساعتين و17 دقيقية الى اربع ساعات تقريباً للأمهات.
ويهتم الآباء اكثر بمهام "تربوية" و"ترفيهية" (41 % من الوقت المخصص للاطفال)، فيما تخصص الامهات 60% من وقت الاهتمام بالأطفال لمهمات "العناية" و"المراقبة".
اما مهمة "النقل" (اصطحاب الاطفال الى المدرسة او نشاطات اخرى) فهي مقسمة بالتساوي: 14% للآباء و13% للأمهات.
وإضافة الى إدارة وقت الأطفال، فإن النساء مكلفات ايضاً الطبخ وجلي الصحون. فـ83% من النساء يقمن هذه النشاطات بشكل وسطي يومياً ويمضين ساعة و23 دقيقة لإتمامها في مقابل 45% من الرجال (21 دقيقة).
وتتولى النساء ايضاً مهمة تنظيف المنزل (63% مع 43 دقيقة في مقابل 23% من الرجال.. مع 10 دقائق).
وتقوم 48% من النساء بشراء حاجيات المنزل (28 ددقيقة) في مقابل 34% من الرجال (18 دقيقة).
أما الرجال فيخصصون أكثر من النساء وقتاً لإصلاح الاعطال المنزلية 14% في مقابل 6% من النساء (13 دقيقة في مقابل ثلاث دقائق للنساء).
وفي المجموع يخصص الرجال والنساء ساعتين وثماني دقائق للمهام المنزلية.
وأشارت الدراسة الى ان عدداً قليلاً من الاشخاص يقومون بأعمال تطوعية "الا ان من يفعلون ذلك يخصصون وقتاً طويلاً لها".
ويقوم ما معدله 2,9% من السكان بعمل تطوعي.
واعتبرت المنظمة أن "العمل من دون أجر" الذي تتولاه بغالبيته النساء يمثل ثلث الى نصف النشاط الاقتصادي من دون أن يؤخذ في الاعتبار في المؤشرات التقليدية مثل إجمالي الناتج المحلي.
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