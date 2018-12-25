هذه الأطعمة تعزز نمو الشعر بسرعة قصوى.. فهل تتناولونها؟

إذا كنتم تعانون من مشكلة الشعر المتعب والفاقد للحيوية، فهذا يعني أنكم لا تعتنون به جيداً وأن نظامكم الغذائي يفتقر إلى الأطعمة التي تقوي الشعر وتغذيه.

تعرفوا فيما يلي على هذه الأطعمة واحرصوا على إدراجها بشكل يومي في نظامكم الغذائي ليستعيد شعركم حيويته المفقودة مما يساعد على تعزيز نموه بشكل أسرع مما تعتقدون.

- الزبادي والنقولات

تناولوا يومياً بعض الزبادي مع النقولات النيئة كالجوز، واللوز، والبندق، وبذور الكتان واللقطين... فهي من الأطعمة التي تتميز بغناها بالبروتينات التي تشكل غذاءً أساسياً لصحة الشعر وفروة الرأس.

وتشكل اللحوم البيضاء بالإضافة إلى الفليفلة، والبندورة، والجزر، والبطاطا الحلوة مصادر مهمة للبروتينات، التي يمكن إيجادها أيضاً في بعض الفاكهة مثل الفراولة، والتوت البري، والمشمش، والمانغا، والكيوي.

تتميز النقولات أيضاً بغناها بالحوامض الدهنية من فئة أوميغا 3، كما أنها تحتوي على النحاس الذي يؤخر ظهور الشيب والزنك الذي يرطب فروة الرأس.

البيض والأسماك وثمار البحر

يتميز البيض بغناه بمادة البيوتين المعروفة أيضاً باسم فيتامين B8. وهي تتميز بفوائدها في مجال تعزيز نمو الشعر، وتقوية الأظافر، وإضفاء الإشراق على البشرة. كما أن النقص في هذا الفيتامين يتسبب عادة في ظهور مشكلة تساقط الشعر. من الممكن إيجاد البيوتين أيضاً في ثمار البحر، والأسماك الدهنية كالسالمون، والسردين، والماكريل.

تتميز ثمار البحر والأسماك بغناها أيضاً بالحوامض الدهنية، ولذلك ينصح بتناولها عدة مرات أسبوعياً، فاحتواؤها على نسب مرتفعة من هذه الحوامض يساعد على ترطيب الشعر وإكسابه لمعاناً مميزاً.

الخضار الخضراء

تؤمن الخضار الخضراء ترطيباً عميقاً للشعر مما يساعد على تقويته. احرصوا على تناول البروكولي، والسبانخ، والملفوف، والهليون... فهي غنية بالفيتامين A، والحديد، والبتاكاروتين، والفولات، والعديد من الفيتامينات التي تعتني بصحة الشعر وحيويته.

الحبوب والبقوليات

تؤمن الحبوب كالأرز الكامل، والشوفان، والكينوا... حاجة الشعر من الفيتامين B6 وB12 بالإضافة إلى حمض البنتوتينيك، والنياسين، وحمض الفوليك. وهي عناصر تعمل على تعزيز نمو الشعر واستعادة مظهره الحيوي.

أما البقوليات وأبرزها العدس، والفاصوليا، والبازلاء، فهي تتميز بغناها بالبروتينات والألياف التي تقوم بحماية وتغذية جريبات الشعر في العمق مما يعزز نموه بشكل لافت.

القرفة والشوكولاتة السوداء

تندرج القرفة ضمن عائلة التوابل التي تنشط الدورة الدموية مما يؤمن وصول الأوكسيجين والعناصر الغذائية إلى جريبات الشعر فيتعزز نموه بشكل تلقائي. أما الشوكولاتة السوداء فهي غنية بالنحاس، والزنك، والحديد التي تشكل خليطاً مثالياً للحفاظ على صحة الشعر فلا تترددوا في إدراجها ضمن نظامكم الغذائي اليومي بكميات معتدلة للتمتّع بفوائدها ولكن دون أي زيادة في الوزن.