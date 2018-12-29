علامات تدل على أن شريك حياتك مضطرب وعدواني

عندما يكون شريك حياتك شخصا معتلا اجتماعيا، قد لا تدرك الأمر إلا بعد فترة (الجزيرة)

عندما يكون شريك حياتك شخصا معتلا اجتماعيا، قد لا تدرك في البداية أنه يعاني من هذه الحالة إلى أن تمضي معه فترة من الزمن.

في الواقع، يمكن أن يكون التورط مع هذا الصنف من الأشخاص أمرا خطيرا، وغالبا ما تكون هذه التجربة مصحوبة بالصدمات العاطفية والألم.

معتلون اجتماعيا

يوجد المعتلون اجتماعيا في العالم بأعداد أكبر مما نعتقد. وبالنسبة لمن لا يمتلكون دراية كبيرة بهذه الفئة من الأشخاص، فلا بد من الإشارة إلى أن هؤلاء يعانون من حالة تعرف باسم "اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع".

والأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب لا يهتمون بمشاعر الآخرين، ويميلون إلى أن يكونوا متهورين للغاية، وعادة ما تخلو تصرفاتهم من تحمل المسؤولية إلى حد كبير.

7 علامات

سبع علامات تساعدك على اكتشاف الأشخاص المعتلين اجتماعيا، التي ضمنها الكاتب جيرالد سينكلير في تقرير نشره موقع "أوارناس أكت"، مؤكدا أن التخلص من هؤلاء الأشخاص الذين يشعرونك بالإحباط لا يعتبر أمرا خاطئا.

في حال كان شريك حياتك يقوم بهذه التصرفات، فلا تتردد في اتخاذ الخطوات اللازمة والتخلي عنه في حياتك. في الواقع، إذا كانت علاقتكما لا تسير بشكل جيد، فمن المؤكد أن هناك سببا وراء ذلك. بالتالي، ينبغي أن تثق بحدسك عندما يتعلق الأمر بمواقف مماثلة. عموما، لا يجب أن تعتقد أنه عندما يكون شريكك لطيفا معك في بداية العلاقة، فهو لن يكون سببا في إيلامك لاحقا.

يكذب باستمرار

يكذب المعتلون اجتماعيا باستمرار حول أشياء أو مواضيع غير مهمة، وعادة ما تكون أكاذيبهم سخيفة. وحتى في حال اكتشفت هذا الأمر، فسيظل شريكك عاجزا عن التوقف عن الكذب.

جذاب للغاية

يعتبر المعتلون اجتماعيا من بين أكثر الأشخاص جاذبية، حيث يشبهون إلى حد ما النرجسيين ولكن على مستوى آخر. فضلا عن قدرتهم على تصحيح الأمور عندما تكون غاضبا منهم. ويستخدم هؤلاء المعتلون اجتماعيا سحرهم كأداة لجعلك تفعل كل ما يريدونه منك.

غير مسؤول

المعتلون اجتماعيا يكونون غير مسؤولين إلى أبعد الحدود. وتجد العديد منهم يكافحون من أجل الحفاظ على وظيفتهم. ولن تجدهم مستقرين في عملهم.

تصرفات متناقضة

يغلب على هؤلاء الأشخاص التناقض في طريقة تعاملهم مع الآخر. وقد تنجح في تمضية وقت ممتع مع شريك حياتك، لكن مزاجه قد يتغير في غضون ثوان فقط، ليتحول إلى شخص بارد في تصرفاته معك دون سبب مقنع، وهذا أمر مرعب.

لا يعتمد عليه

لن تجده إلى جانبك عندما تكون بأمسّ الحاجة إليه. في السياق ذاته، لا تنتظر منهم دعما معنويا أو عاطفيا حتى في أشد أوقاتك حزنا. وقد يتخلون عنك عند مرورك بأوقات صعبة.

إلقاء اللوم

يعمد هؤلاء الأشخاص إلى إلقاء اللوم عليك باستمرار بسبب أشياء لا يمكنك فعل أي شيء حيالها. كما يلقون بمسؤولية أخطائهم على عاتق الأشخاص المقربين منهم. وحتى عندما يكونون هم المخطئين، فسيجدون طريقة لإلقاء اللوم على الطرف الآخر.

يثيرون مخاوفك

يطغى على تصرفات المعتلين اجتماعيا اللؤم حتى عندما لا يبدو هذا الأمر واضحا، حيث أنهم يسخرون من أقرب الأشخاص إليهم في حين يتظاهرون بأنهم يمزحون معهم. كما يثيرون مخاوفك ويستخدمون ضدك الأشياء التي تضايقك.