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الرئيسية | الاسرة والمرأة | لماذا تنام الهنديات في الحدائق؟
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لماذا تنام الهنديات في الحدائق؟

آخر تحديث: منذ 26 من الدقائق
المصدر: بي بي سي
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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تجتمع مجموعات صغيرة في الهند كل عام، في جميع أنحاء البلاد في ذكرى تعرض شابة لاغتصاب جماعي وحشي في حافلة في دلهي للتوعية بالمخاطر التي تحدق بالنساء.

 

وأطلقت مجموعة اجتماعية في الهند تسمى " بلانك نويز " حملة "نلتقي لننام " لمحاربة التحرش في الشوارع.

 

وهو مشروع فني مجتمعي يسعى لمواجهة مضايقات الشوارع،

 

وصنفت الهند في مسح أجرته مؤسسة طومسون رويترز،كأخطر مكان في العالم للنساء في عام 2018.

 

المصدر: بي بي سي

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