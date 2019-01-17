الاسرة والمرأة

حياتنا الجنسية

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

اخترنا لكم

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | الاسرة والمرأة | الحواجب الأكثر جاذبية بنظر الرجال
المصنفة ايضاً في: الاسرة والمرأة, منوعات

الحواجب الأكثر جاذبية بنظر الرجال

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: sputniknews
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 140
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
الحواجب الأكثر جاذبية بنظر الرجال

أجرى باحثون من جامعة أوكلاند في ولاية ميشيغان الأمريكية دراسة لمعرفة شكل الحواجب التي تعتبر أكثر جاذبية في نظر الرجال.

 

ووفقا لصحيفة "ميرور" التي نشرت الدراسة، طلب العلماء من آلاف المتطوعين تقييم صور فوتوغرافية لعدد من الفتيات اللواتي يختلفن فيما بينهن بشكل الحواجب.

 

عارضة الأزياء كارا ديليفين

 

وأوضحت الدراسة أن الفتيات اللواتي يمتلكن حواجب سميكة مع عدم المبالغة في السماكة هن الأكثر جاذبية في نظر الرجال، وعلى النقيض من ذلك، النساء ذو الحاجبين الرفيعة كانوا أقل شعبية.

 

تشارليز ثيرون

 

وأوضحت رئيسة فريق الباحثين، ليزا ويلنغ أن الحواجب العريضة نسبيا تشير إلى امتلاك الفتاة صفات أخرى محببة عند الرجال كالنظافة والعفوية.

 

وفي آب / أغسطس الماضي، أكد الآلاف من المشترين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة أن ملقط الحاجب من نوع "TweezerGuru" هو أفضل ملقط على الاطلاق.

المصدر: sputniknews

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)