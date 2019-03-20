الاسرة والمرأة

حياتنا الجنسية

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

اخترنا لكم

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | الاسرة والمرأة | الباحثون يؤكدون.. "طب الجرة على فمها تطلع البنت لأمها"!
المصنفة ايضاً في: الاسرة والمرأة, منوعات

الباحثون يؤكدون.. "طب الجرة على فمها تطلع البنت لأمها"!

آخر تحديث: منذ 9 من الساعات و 4 من الدقائق
المصدر: RT
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 292
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
الباحثون يؤكدون.. &quot;طب الجرة على فمها تطلع البنت لأمها&quot;!

توصل باحثون بريطانيون إلى نتائج تظهر سبب التحول في سلوك بعض الناس ليصبح شبيها إلى حد كبير بسلوك الوالدين.

 

وقام الباحثون بإجراء استطلاعات رأي شملت أكثر من 2000 شخص من الرجال والنساء، سألوهم خلالها فيما إذا كانوا يعتقدون أن تصرفاتهم تحولت مع الزمن لتصبح شبيهة بتصرفات والديهم، وفي أي عمر بدأوا يلاحظون تلك التغيرات.

 

ورأى نحو 52% من المشاركين في الاستطلاعات أن تصرفاتهم بدأت في التغّير فعلا في الفترة التي كان فيها عمرهم ما بين 30-35 سنة، فيما أكد 26% من المشاركين أنهم لاحظوا تلك التغيرات ما بين عمر 35 و40، و10% فقط قالوا إنهم تغيروا ما بين 40 و50.

 

واستنتج الباحثون أن النساء في بريطانيا يلاحظن تلك التغيرات في طبيعتهن النفسية في عمر 33 غالبا، كونهن ينجبن أول طفل في عمر الـ 30 تقريبا.

 

وبعد 3 سنوات، يلاحظن أنهن بدأن في التغير وحب نفس البرامج التلفزيونية التي كانت تتابعها أمهاتهن، وحتى استخدام نفس العبارات اللفظية، فيما يلاحظ الرجال في بريطانيا هذا الأمر في عمر متأخر، كونهم يتزوجون ويرزقون بمولودهم الأول في عمر أكبر.

المصدر: RT

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)