في الحادية عشرة من عمري باعني أبي للجنس

لم تكن كايتي قد تجاوزت الحادية عشرة من عمرها حين باعها أبوها للجنس أول مرة في بلدة أمريكية. وبعد سنوات تمكنت من البوح بقصتها وكيف أمكنها أخيرا النجاة من حياة مليئة بالإساءات.

المصدر: بي بي سي بي بي سي