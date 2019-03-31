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الرئيسية | الاسرة والمرأة | في الحادية عشرة من عمري باعني أبي للجنس
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في الحادية عشرة من عمري باعني أبي للجنس

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: بي بي سي
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 198
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لم تكن كايتي قد تجاوزت الحادية عشرة من عمرها حين باعها أبوها للجنس أول مرة في بلدة أمريكية. وبعد سنوات تمكنت من البوح بقصتها وكيف أمكنها أخيرا النجاة من حياة مليئة بالإساءات.

المصدر: بي بي سي

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