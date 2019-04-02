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وجود أخت في العائلة يجلب السعادة

آخر تحديث: منذ 59 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 123
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وجود أخت في العائلة يجلب السعادة

واشنطن - أظهرت دراسة جديدة أن وجود أخت في العائلة يساهم في صحة المراهقين العقلية ويمنحهم المزيد من السعادة.

وذكرت شبكة "سي أن أن" أن دراسة أعدتها الباحثة لورا باديلا وولكر من جامعة "بريغهام يونغ" في يوتاه أظهرت أن الشقيقات يحمين من الاكتئاب أكثر من الأشقاء ، فيما لم يظهر أن الأشقاء يؤثرون على احتمالات إصابة المراهقين بالاكتئاب.

وعزت الباحثة ذلك الى أن الفتيات يملن إلى التكلم عن مشاعرهن أكثر من الفتيان، ما يجعلهن مؤتمنات على أسرار أشقائهن.

ووجد الباحثون علاقة تربط العواطف بين الأخوة باحتمالات الإصابة بالاكتئاب ولم تختلف نتيجة الدراسة مع فارق العمر.

وشملت الدراسة أطفالاً تتراوح أعمارهم بين 10 و14 سنة ينتمون إلى 395 عائلة مختلفة، لديها أكثر من طفل واحد.

وقالت وولكر إنه حتى لو تشاجر المراهق مع شقيقته فأن وجود العاطفة في العلاقة يحمي من الانحراف والاكتئاب ويعزز الكرم والمحبة تجاه الآخرين مثلما يحصل حين ينال الطفل تربية جيدة.

غير أن وولكر حذرت من أن الشجار المستمر قد يؤدي إلى الانحراف ،مشيرة الى أن الشجار العادي طبيعي ويعزز العلاقة أكثر من خلال تعليم الأشخاص كيفية التصرف حين يواجهون مشكلة صعبة.

وستنشر الدراسة في دورية "علم النفس العائلي".

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