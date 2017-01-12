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مارس الجنس 4 مرات أسبوعياً لتقي نفسك من 6 أمراض.. هذا الموضوع يهم الرجل والمرأة!
من الممكن أن يساعد اتباع النصائح العلمية في ممارسة الجنس الرجل في مقاومة السرطان، ويجعل قلبه قوياً، ويمنع ظهور التجاعيد أيضاً!
إذ كشف الأخصائي البريطاني ماثيو باربور لصحيفة The Sun البريطانية، عن قائمة محفزات تدفع الرجل لممارسة الجنس باستمرار.
1- تقليل احتمالات الوفاة
ممارسة الجنس يمكن أن تساهم في تقليل احتمالات الوفاة؛ إذ كتشفت دراسة أجرتها جامعة بريستول البريطانية منذ 10 سنوات أن خطر الوفاة يقل بنسبة 50% لدى الرجال الذين يحصلون على هزة الجماع (النشوة الجنسية) مرتين أو أكثر في الأسبوع.
حتى مع حساب التغيرات في العمر وعوامل الخطر الأخرى، فإن ممارسة الجنس بشكل متكرر يقلل احتمالات إصابة الرجال بأمراض القلب والسكتات الدماغية.
2- مقاومة الشيخوخة
التمتع بحيوية الشباب يمكن أن تبدأ من سريرك؛ إذ خلصت دراسة أجراها مستشفى ادنبرة الملكي الاسكتلندي إلى أن الأزواج الذين يمارسون الجنس 4 مرات على الأقل أسبوعياً، يبدون أصغر بـ 7 أعوام من الشخص البالغ العادي.
وقال مدير الدراسة وطبيب الأمراض النفسية والعصبية د. ديفيد وييكس، إنَّ "ممارسة الجنس تحفز هرمون النمو البشري، والذي يقاوم العناصر الدخيلة التي تدخل إلى الجسم بسبب التلوث والتعرض إلى العوامل البيئية الضارة الأخرى، وبالتالي تحمي جدار الخلايا في البشرة وترخي العضلات لمنع ظهور التجاعيد".
3- مكافحة السرطان
أظهر بحثٌ أسترالي أن الرجال الذين يقذفون 7 مراتٍ على الأقل أسبوعياً خلال سن العشرينات، أقل عرضة بنسبة الثلث للإصابة بمرض سرطان البروستاتا في أعمارٍ متقدمة من الرجال الذين يقذفون 3 مرات فقط.
ويعتقد الأستاذ بمجلس فيكتوريا للسرطان ومدير الدراسة غراهام غايلز، أن القذف المتكرر يمنع تكون الخلايا السرطانية في قنوات البروستاتا، وبالتالي يقلل فرص الإصابة بالأمراض.
4- تخفيف الألم
النشوة الجنسية (هزة الجماع) يمكن أن تقلل حساسيتك للألم إلى النصف، وذلك وفقاً لدراسة نُشرت في دورية البيولوجيا والطب التجريبي Bulletin of Experimental Biology and Medicine.
وأوضح الأستاذ بجامعة بيزلي البريطانية ستيوارت برودي، "ممارسة الجنس ترفع مستويات الإندورفين، وهو مسكن طبيعي للألم يفرزه الجسم، بنسبة الثلث خلال دقائق".
وأضاف، "هناك إثباتٌ أن هذا الأمر يساعد عدد كبير من الحالات، مثل ألم أسفل الظهر، والصداع النصفي، والتهاب المفاصل. ممارسة الجنس أقل فاعلية وقوة من العلاجات الدوائية، ولكن تأثيرها في التخلص من الألم أسرع".
5- التمتع بنومٍ هادىء
يفرز الجسم مواد كيميائية بعد الجماع تساعد على النوم. فخلال النشوة الجنسية (هزة الجماع)، يفرز الجسم هرمون الأوكسايتوسين، الذي يؤثر بشكلٍ إيجابي على النوم.
واكتشفت دراسةٌ أجرتها جامعة بوردو الأميركية أن 32% من الرجال الذين مارسوا العادة السرية خلال الأشهر الثلاثة الماضية فعلوا ذلك لمساعدتهم في النوم.
6- التخلص من التوتر
وفقاً لدراسةٍ أجرتها مجلة علم النفس البيولوجي Biological Psychology، فإن الرجال الذين مارسوا الجنس في الليلة التي تسبق مشاركتهم في تجربةٍ علمية تعاملوا بشكلٍ أفضل مع المواقف العصيبة.
وقال أستاذ علم النفس الجنسي بجامعة بايسلي ستيوارت برودي، "أظهرت العديد من الأبحاث أن اللمس له تأثير مهدىء طبيعي. وملامسة شخص تهتم لأمره تزيد هذا التأثير بشكلٍ ملحوظ".
وبعيداً عن متعة هذا الشعور بالتأكيد، يعتقد الباحثون أنه أيضاً يقلل مستويات هرمون التوتر، المعروف باسم "الكورتيزول".
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