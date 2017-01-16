خدعوك فقالوا.. الجنس مجرد حيوان منوي وبويضة!

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة لا تقتصر على المفهوم التقليدي بتواصل العضوين الذكري والأنثوي لإدخال الحيوانات المنوية، وإتمام عملية الحمل لكنها ترتبط بالعديد من المفاهيم والمعلومات الأخرى نوضحها في النقاط التالية:

- العديد من الناس يعتقدون أن مجرد حيوان منوي واحد مطلوب فقط لإخصاب بويضة المرأة وإنجاز عملية حمل صحية، ويعزز ذلك وجهة النظر الشائعة بأن الحيوانات المنوية الأخرى تمثل زيادة لا لزوم لها على الأقل عندما يرتبط الأمر بالحمل.

-بيد أن خبراء البيولوجيا يعتقدون الآن أن الإيلاج الجنسي ليس مجرد عملية لتوصيل حيوان منوي لكنها نوع من التواصل البيولوجي.

-وبغض النظرعن حدوث تخصيب البويضة من عدمه، تقوم الحيوانات المنوية والسوائل المحيطة بها بتحفيز تغييرات لدى الجهاز المناعي للمرأة.

-وتحدث تلك التغييرات تأثيرا هائلا على إنجاح عملية الحمل حال حدوثها لاحقا.

-وعلاوة على ذلك، فإن أهمية النشاط الجنسي المنتظم يرتبط بتداعيات على خطة التخصيب، وكذلك بالنسبة لعملية التلقيح الصناعي وغيرها من أشكال المساعدة الخارجية على الإنجاب رغم الاعتقاد الشائع بأنها لا تحتاج إلى ممارسة جنسية.

-يلعب السائل المنوي الذي تسبح فيه الحيوانات المنوية دورا هاما في إنجاح عملية إخصاب البويضة حيث يحتوي على جزئيات صغيرة تعمل وكأنها إشارات بيولوجية تقنع الجهاز المناعي للمرأة باتخاذ وضع التسامح والإدراك والقبول لبروتينات الحيوان المنوي.

-أهمية ذلك تتمثل عند حدوث التخصيب حيث تتعرف خلايا الجهاز المناعي على البويضة الملقحة ولا تهاجمها، وبالتالي ينمو الجنين في أمان وسلام.

-ثمة حالة تعرف باسم "تسمم الحمل" تقدم تفسيرا مفيدا لتأثير دخول السائل المنوي بشكل منتظم على نجاح عملية الحمل.

-الحالة المذكورة توصف بأنها اضطرابات التهابية تعيق من نمو الجنين، وتسبب غالبا وفاة مبكرة، وتهدد حياة الأم إذا تركت دون علاج لكنها تحدث غالبا مع محدودية العلاقة الجنسية وندرة الإيلاج الجنسي، ويقل نسبة حدوثها بشكل ملحوظ مع العلاقة الجنسية المنتظمة.

المصدر: theconversation.com رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا