- العجز الجنسي ليس حكرا على الرجال فقط
- الرجال يختارون الجميلة لأنها ترضيهم جنسياً
- اسباب جفاف الفم بعد ممارسة الجنس
- اختبر نفسك.. هل أنت مدمن على الجنس؟!
- أسباب التوقف عن الجنس بين الأزواج
- ماذا يحدث لجسمك عند توقفك عن العلاقة الجنسية
- الرجال يصرّون على بلوغ المرأة للنشوة.. ولكن ليس لمتعتها!
- تغير علاقة المتزوجين بالأصدقاء خيار أم ضرورة
- الحريري: منفتحون على النسبية وعلى المختلط
- الحريري: لا نمانع النسبية الكاملة
- روسيا في آخر تدخّلها العسكري وأميركا في بدايته؟
- أيُّ جوابٍ عن "رسالة" ترامب؟
- سوريّة سبارتاكوس ... سوريّة الأسد
- خطأ أميركا في العراق أنتج «داعش»!
- رسم خط على الرمل لا تبدّل في الأولويات
- البلاد الى أين ؟ الاثنين مصيري... سباق بين التوافق والانفجار
- ما يُقال في مجلس النواب حقيقة أم خيال؟
- توقعات الأبراج ليوم April 8, 2017
- طلَّاب «اللبنانية» متخوِّفون... نرفض دَفع الفاتورة مرَّتين!
- لخويا بطلاً للدوري القطري للمرة الخامسة
- بدون تعليق
- نحو المقايضة: قانون يبرّر التمديد لا الانتخابات
- الضربة تكتية وحذار الانعكاسات على لبنان
- "مهزلة" ساحة النجمة لا تحجب مؤتمر بروكسيل لبنان التزم رؤية اقتصادية وتأمين العودة "غير القسرية"
- ساعات الفجر تحكم مصير عين الحلوة... هل اتخذت فتح قرارا بالقضاء على بلال بدر؟
الرجال يصرّون على بلوغ المرأة للنشوة.. ولكن ليس لمتعتها!
اكتشفت دراسة جديدة أن الرجال يهتمون فعلاً ويحرصون على بلوغ زوجاتهم للنشوة خلال العلاقة الحميمة، ولكن السبب ليس لأجل سعادة الزوجة.
فقد أثبتت دراسات سابقة أن بلوغ المرأة للنشوة يمكن أن يكون أمراً صعباً، وأن 63% منهن فقط يبلغن هذه المرحلة في نهاية العلاقة حتى إن كنّ مع شخص يشعرن تجاهه بالحب.
وقال الباحثون المشاركون في هذه الدراسة، إن الرجال يعيشون في حالة من الشك وعدم الأمان في ما يتعلّق ببلوغ المرأة للنشوة الجنسية، ولكن السبب خلف هذا القلق ليس الاهتمام والحرص على شعورها بالمتعة، إذ أكد الباحثون، بناءً على النتائج، أن السبب الوحيد وراء اهتمام الرجال بهذا الأمر هو إثبات رجولتهم.
وأفادت مجلة "ميديكال ديلي" التي نشرت الدراسة أن الرجال الذين ينجحون في إيصال زواجتهم إلى النشوة الحميمة يشعرون بأنهم أثبتوا رجولتهم وأنهم نجحوا في تحمّل المسؤولية الكاملة في عملية يؤدّيها الزوجان معاً.
وأضافت المجلة إن هؤلاء الرجال يميلون إلى تبنّي الأدوار التقليدية التي تُنسب للذكر وأنهم لا يحتملون الانتقاد أو التوجيه من قبل شريكاتهم.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
- صدمة..."زنا المحارم" قد يكون وراء طلاق آنجلينا جولي وبراد بيت
- عاد للقصف من جديد.. قاذفتان تقلعان من الشعيرات وتشنان غارات على حمص.. وأميركا تبدي استعدادها لضرب الأسد مرة أخرى
- أستراليا.. توقيع داعش يكشف لغز طعن شاب باكستاني حتى الموت
- الأسترالية لورا بانكس.. مراسلة بدرجة "مشاغبة"
- كيف تجعل إمرأتك تقذف سائلها الجنسي ؟!
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 158
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- العجز الجنسي ليس حكرا على الرجال فقط
- الرجال يختارون الجميلة لأنها ترضيهم جنسياً
- اسباب جفاف الفم بعد ممارسة الجنس
- اختبر نفسك.. هل أنت مدمن على الجنس؟!
- أسباب التوقف عن الجنس بين الأزواج
- ماذا يحدث لجسمك عند توقفك عن العلاقة الجنسية
- الرجال يصرّون على بلوغ المرأة للنشوة.. ولكن ليس لمتعتها!
- خدعوك فقالوا.. الجنس مجرد حيوان منوي وبويضة!
- مارس الجنس 4 مرات أسبوعياً لتقي نفسك من 6 أمراض.. هذا الموضوع يهم الرجل والمرأة!
- رغم السمعة الشهوانية للرجل.. المرأة تستمتع بالجنس أكثر! هكذا يقول العلم
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)