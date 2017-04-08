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الرئيسية | الاسرة والمرأة | حياتنا الجنسية | الرجال يصرّون على بلوغ المرأة للنشوة.. ولكن ليس لمتعتها!
المصنفة ايضاً في: حياتنا الجنسية

الرجال يصرّون على بلوغ المرأة للنشوة.. ولكن ليس لمتعتها!

آخر تحديث: منذ 37 دقيقة
المصدر: نواعم
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 65
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الرجال يصرّون على بلوغ المرأة للنشوة.. ولكن ليس لمتعتها!

اكتشفت دراسة جديدة أن الرجال يهتمون فعلاً ويحرصون على بلوغ زوجاتهم للنشوة خلال العلاقة الحميمة، ولكن السبب ليس لأجل سعادة الزوجة.

 

فقد أثبتت دراسات سابقة أن بلوغ المرأة للنشوة يمكن أن يكون أمراً صعباً، وأن 63% منهن فقط يبلغن هذه المرحلة في نهاية العلاقة حتى إن كنّ مع شخص يشعرن تجاهه بالحب.

 

وقال الباحثون المشاركون في هذه الدراسة، إن الرجال يعيشون في حالة من الشك وعدم الأمان في ما يتعلّق ببلوغ المرأة للنشوة الجنسية، ولكن السبب خلف هذا القلق ليس الاهتمام والحرص على شعورها بالمتعة، إذ أكد الباحثون، بناءً على النتائج، أن السبب الوحيد وراء اهتمام الرجال بهذا الأمر هو إثبات رجولتهم.

 

وأفادت مجلة "ميديكال ديلي" التي نشرت الدراسة أن الرجال الذين ينجحون في إيصال زواجتهم إلى النشوة الحميمة يشعرون بأنهم أثبتوا رجولتهم وأنهم نجحوا في تحمّل المسؤولية الكاملة في عملية يؤدّيها الزوجان معاً.

 

وأضافت المجلة إن هؤلاء الرجال يميلون إلى تبنّي الأدوار التقليدية التي تُنسب للذكر وأنهم لا يحتملون الانتقاد أو التوجيه من قبل شريكاتهم.

المصدر: نواعم

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