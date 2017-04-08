ماذا يحدث لجسمك عند توقفك عن العلاقة الجنسية

يمر الأزواج أحياناً بفترات من التباعد خصوصاً في العلاقة الحميمية. وذلك يمكن أن يعود لعدة أسباب منها الملل والفتور، أو السفر، أو المرور بمشاكل، أو المعاناة من مرض ما والكثير الكثير من الأسباب الأخرى.

ولكن لو فكر الزوجين بما سيحدث لجسميهما عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية لشعرا بقدرة هذه العلاقة على التأثير على أجسامهما ومزاجهما في نفس الوقت.

فهل تساءلتِ عزيزتي عما يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة الجنس؟

ترتفع لديك مستويات التوتر والإجهاد:

إن ممارسة العلاقة الحميمية فرصة مثالية لترك الهموم والمشاكل والشعور فقط بالسعادة. ولكن الإنقطاع عن ممارسة هذه العلاقة سيؤدي إلى تراكم مستوى الإجهاد والتوتر.

خصوصاً وأن العلاقة الجنسية يمكن أن يكون شكلاً من أشكال التمارين الرياضية التي تحارب التوتر والقلق.



ولذلك فإن عدم الحصول على هذه العلاقة سيشعرك بالتأكيد بالاكتئاب، وقد يسبب لك أيضاً ارتفاع في ضغط الدم. كما وجدت إحدى الدراسات أن أولئك الذين يمارسون الجنس مرة كل أسبوعين كانت مستويات ضغط الدم لديهم أقل بكثير من أولئك الذين ليس لديهم أي نشاط جنسي.



ضعف جهاز المناعة:

توفر لك العلاقة الحميمية المزيد من الدفع للجهاز المناعي الخاص بك، حيث تساعد جسمك على محاربة البكتريا والفيروسات والجراثيم.

كما يقال إن أحد الهرمونات التي يفرزها الجسم أثناء العلاقة الحميمية هو أيضا بمثابة مضاد للاكتئاب، بالإضافة إلى أنه يجعل بشرتك تبدو أكثر إشراقاً ونضارةً.

الشعور بالاكتئاب:

أثبتت الكثير من الدراسات أن العلاقة الحميمية تقي من الإصابة بالاكتئاب خصوصاً وأن الجسم يفرز العديد من الهرمونات التي تجعل المزاج يبدو أفضل بكثير.



فقدان الرغبة الجنسية:

من المنطقي أن جسم المرأة يتوقف عن البحث عن المشاعر المرتبطة بالعلاقة الحميمية، وأنه يتكيف مع عدم إعطاء تلك المشاعر. لذلك تتلاشى تماماً الرغبة لديه.



ضعف جدران المهبل:

أن النساء فوق سن ال 50 ، قد يتعرضون لخطر عدم الشعور بأي متعة أثناء ممارسة الجنس إذا لم تتم العلاقة مع الزوج بانتظام. عادة، حيث تضعف الجدران المهبلية وتصبح رقيقة جداً لدرجة التمزق في سن اليأس، مما يجعل العلاقة مؤلمة للغاية.

الإصابة بالتهاب المسالك البولية:

تتسبب التهابات المسالك البولية بآلام شديدة جداً. ولكن هل سبق لك أن لاحظت أنك تحصلين دائماً على عدوى التهاب المجاري البولية بعد ممارسة العلاقة الحميمية.

فقد أظهرت الأبحاث أن 80 في المئة من التهاب المسالك البولية تتشكل في غضون 24 ساعة من الجماع.



والأكثر شيوعاً، أن تحصل النساء على العدوى عند ممارسة الجنس للمرة الأولى بعد فترة طويلة. حيث تعتبر فترة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع وقتاً طويلاً، لذلك حتى الابتعاد عن الشريك قليلاً قد يجعل النساء معرضات لخطر التهاب المسالك البولية.



اكتساب الوزن:

إن ممارسة العلاقة الحميمية تعتبر أفضل وسيلة للتخلص من السعرات الحرارية الزائدة وحرقها.



مشاكل الذاكرة:

إن مرض فقدان الذاكرة هو أحد الآثار الجانبية للتوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية والتي تساعد الدماغ وتحفز الذاكرة بشكل رائع.

المصدر: ليالينا