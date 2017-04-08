أسباب التوقف عن الجنس بين الأزواج

لماذا يتوقف الأزواج عن الشعور بالرغبة الجنسية¿ ما هي الأسباب التي تجعل النساء بالذات يشعرن بتراجع الرغبة.

وفقا للدكتورة بترا بوينتون من الطبيعي أن تشعر النساء بعدم الرغبة في الجنس مقارنة مع الرجال ولكن هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تؤثر على هذا الشعور:

1. التعب

2. عدم الشعور بالإثارة

3. الإجهاد

4. مشاكل صحية

5. مشاكل في العلاقة

6. قلة الثقة

7. الشعور بأن جسمها غير جذاب

ترغب المرأة في الجنس أكثر إذا شعرت بالدعم والإثارة والرغبة. ولا داعي للقيام بأمور خاصة لإثارة الزوجة يكفي أن يساعدها الشريك في أعمال المنزل رعاية الأطفال الشكر والتقدير كل هذه الأمور يمكن أن تعزز الرغبة الجنسية .

حل المشاكل في العلاقة إذا كانت موجودة سيساعد أيضا في تحريك الرغبة الجنسية. إذا كانت هناك حالة سيكولوجيا أو النفسية تؤثر على نفسية الزوجة فيجب أيضا علاجها.