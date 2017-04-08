اسباب جفاف الفم بعد ممارسة الجنس

تشكو بعض السيدات من جفاف شديد في الفم والحلق بعد بلوغهم ذروة النشوة أثناء ممارسة الحب مع الرجال. بل أن إحدى السيدات شكت إلى الطبيب من شدة جفاف الفم قائلة أن شفتيها تكاد تلتصقان بأسنانها بعد وصولها الذروة وتجد نفسها محتاجة إلى شرب كمية من الماء مباشرة.

وفيما يشعر الرجال بالزهو لأنهم استطاعوا إيصال نسائهم إلى قمة المتعة نجد النساء سعيدات أيضا بذلك، لكنهن يردن أن يعرفن سبب هذا الجفاف من باب العلم بالشيء. ويرد أطباء النساء والتوليد على ذلك قائلين أن هناك اكثر من احتمال يجعل الأنثى تشعر بجفاف الفم والحلق.

وقبل ذكر الأسباب يقول الأطباء أن مثل هؤلاء النساء يحسدهن الكثيرات لان أزواجهن يحرصون على إيصالهن إلى الذروة أثناء المعاشرة الجنسية. ويقول الأطباء أن أهم الأسباب هو قدرة الزوج على الاستمرار في ملاعبة زوجته وإشراكها في الكثير من الحركات المثيرة التي تزيد من ضربات القلب ومعدل التنفس مما يجعلها تتنفس من فمها كالمرأة الرياضية التي تشارك في مباريات العدو السريع الذي تجعلها تعرق وتفقد كمية من الماء مما يشعرها بالعطش والجفاف والحاجة إلى شرب الماء مثلما تفعل المرأة الرياضية التي تحمل معها زجاجة الماء أثناء ممارسة الرياضة كي تتجنب الجفاف.

الإثارة والتوتر والخوف

هناك أسباب محتملة أخرى من بينها زيادة إفراز الأدرينالين. وهذا الهرمون يفرزه الجسم في حالات الإثارة والتوتر والخوف، وهو ما يحدث للبعض عندما يواجه موقفا صعبا، أو عندما يطلب منه إلقاء كلمة أمام الجمهور. ويتسبب هذا الهرمون في قلة إفراز اللعاب مما يؤدي إلى جفاف الفم.