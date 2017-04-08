الرجال يختارون الجميلة لأنها ترضيهم جنسياً

* مقاييس جمال المرأة تختلف من رجل لأخر ولا توجد مقاييس معينة متفق عليها من قبل الرجال

* كل رجل يستطيع أن يغير من زوجته ومن طريقتها وأسلوبها دون أن يتهمها باتهامات سخيفة تقلل من شأنها وتحبطها

* الاعتياد والتعود على تكرار كل شيء يجعل الرجل ينساق وراء شتى الطرق للتغيير والتمتع بكل ما هو جديد ومختلف

الجمال هو نعمة من نعم الله وهو أول خطوات الارتياح النفسي بالنسبة للرجل والمرأة، وهناك علاقة وطيدة بين الجمال والعلاقة الجنسية، فبعض الرجال يختارون زوجاتهم على قدر كبير من الجمال أملاً في ان يحظوا بعلاقة زوجية جيدة مع زوجة جميلة. وحول الجمال والعلاقة الجنسية تذكر د. هبة قطب ـ أستاذ الصحة الجنسية ـ في برنامج بدون رتوش على فضائية " الشاشة " أن مقاييس جمال المرأة تختلف من رجل لأخر ولا توجد مقاييس معينة متفق عليها من قبل الرجال فكل رجل يحدد مقاييس خاصة به ولاختياره لشريكة حياته.

الجمال الصناعي

وقدمت د. هبة قصة امرأة متزوجة من 10 سنوات كانت سعيدة في البداية مع زوجها لكن تبدل حاله الآن معها وبدأ ينساق وراء الجمال الصناعي الموجود في فتيات الفيديو كليب والإعلانات ، وأوضحت المرأة أن زوجها لم يعد يحبها وبدأ ينظر إليها نظرات كلها اشمئزاز رغم أنها على قدر لا بأس به من الجمال وهي لا تعرف كيف أن ترضيه.

فتيات الإعلانات والفيديو كليب

وأوضحت د. هبة أن هذه المرأة وضعت نفسها في إطار اليأس وتركته ينساق وراء فتيات الفضائيات رغم معرفتها أن فتيات الإعلانات والفيديو كليب جمالهن صناعي وغير طبيعي فالاعتياد والتعود على تكرار كل شيء يجعل الرجل ينساق وراء شتى الطرق للتغيير والتمتع بكل ما هو جديد ومختلف.

تقبل الرجل لزوجته

وعن عدم تقبل الرجل لزوجته بعد الزواج وكيفية إبلاغها بما يرضيه أشارت د. هبة إلى أن كل رجل يستطيع أن يغير من زوجته ومن طريقتها وأسلوبها دون أن يتهمها باتهامات سخيفة تقلل من شأنها وتحبطها ، موضحة أن أقصى ما يتعرض له الشخص هو النقد خاصة إذا كان نقد سلبي وغير إيجابي فالرجل يستطيع أن يخبر زوجته بكل ما يريد لكن بطريقة مناسبة وغير مسيئة، فمثلاً إذا تغير وزنها بعد الزواج يمكنه أن يلفت نظرها إلى ذلك لكن بطريقة سلسة أي يمدح في إيجابياتها ويضع هذه النقطة السلبية وسط الإيجابيات حتى لا يجرح مشاعرها .