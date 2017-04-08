- العجز الجنسي ليس حكرا على الرجال فقط
- الرجال يختارون الجميلة لأنها ترضيهم جنسياً
- اسباب جفاف الفم بعد ممارسة الجنس
- اختبر نفسك.. هل أنت مدمن على الجنس؟!
- أسباب التوقف عن الجنس بين الأزواج
- ماذا يحدث لجسمك عند توقفك عن العلاقة الجنسية
- الرجال يصرّون على بلوغ المرأة للنشوة.. ولكن ليس لمتعتها!
- تغير علاقة المتزوجين بالأصدقاء خيار أم ضرورة
- الحريري: منفتحون على النسبية وعلى المختلط
- الحريري: لا نمانع النسبية الكاملة
- روسيا في آخر تدخّلها العسكري وأميركا في بدايته؟
- أيُّ جوابٍ عن "رسالة" ترامب؟
- سوريّة سبارتاكوس ... سوريّة الأسد
- خطأ أميركا في العراق أنتج «داعش»!
- رسم خط على الرمل لا تبدّل في الأولويات
- البلاد الى أين ؟ الاثنين مصيري... سباق بين التوافق والانفجار
- ما يُقال في مجلس النواب حقيقة أم خيال؟
- توقعات الأبراج ليوم April 8, 2017
- طلَّاب «اللبنانية» متخوِّفون... نرفض دَفع الفاتورة مرَّتين!
- لخويا بطلاً للدوري القطري للمرة الخامسة
- بدون تعليق
- نحو المقايضة: قانون يبرّر التمديد لا الانتخابات
- الضربة تكتية وحذار الانعكاسات على لبنان
- "مهزلة" ساحة النجمة لا تحجب مؤتمر بروكسيل لبنان التزم رؤية اقتصادية وتأمين العودة "غير القسرية"
- ساعات الفجر تحكم مصير عين الحلوة... هل اتخذت فتح قرارا بالقضاء على بلال بدر؟
الرجال يختارون الجميلة لأنها ترضيهم جنسياً
* مقاييس جمال المرأة تختلف من رجل لأخر ولا توجد مقاييس معينة متفق عليها من قبل الرجال
* كل رجل يستطيع أن يغير من زوجته ومن طريقتها وأسلوبها دون أن يتهمها باتهامات سخيفة تقلل من شأنها وتحبطها
* الاعتياد والتعود على تكرار كل شيء يجعل الرجل ينساق وراء شتى الطرق للتغيير والتمتع بكل ما هو جديد ومختلف
الجمال هو نعمة من نعم الله وهو أول خطوات الارتياح النفسي بالنسبة للرجل والمرأة، وهناك علاقة وطيدة بين الجمال والعلاقة الجنسية، فبعض الرجال يختارون زوجاتهم على قدر كبير من الجمال أملاً في ان يحظوا بعلاقة زوجية جيدة مع زوجة جميلة. وحول الجمال والعلاقة الجنسية تذكر د. هبة قطب ـ أستاذ الصحة الجنسية ـ في برنامج بدون رتوش على فضائية " الشاشة " أن مقاييس جمال المرأة تختلف من رجل لأخر ولا توجد مقاييس معينة متفق عليها من قبل الرجال فكل رجل يحدد مقاييس خاصة به ولاختياره لشريكة حياته.
الجمال الصناعي
وقدمت د. هبة قصة امرأة متزوجة من 10 سنوات كانت سعيدة في البداية مع زوجها لكن تبدل حاله الآن معها وبدأ ينساق وراء الجمال الصناعي الموجود في فتيات الفيديو كليب والإعلانات ، وأوضحت المرأة أن زوجها لم يعد يحبها وبدأ ينظر إليها نظرات كلها اشمئزاز رغم أنها على قدر لا بأس به من الجمال وهي لا تعرف كيف أن ترضيه.
فتيات الإعلانات والفيديو كليب
وأوضحت د. هبة أن هذه المرأة وضعت نفسها في إطار اليأس وتركته ينساق وراء فتيات الفضائيات رغم معرفتها أن فتيات الإعلانات والفيديو كليب جمالهن صناعي وغير طبيعي فالاعتياد والتعود على تكرار كل شيء يجعل الرجل ينساق وراء شتى الطرق للتغيير والتمتع بكل ما هو جديد ومختلف.
تقبل الرجل لزوجته
وعن عدم تقبل الرجل لزوجته بعد الزواج وكيفية إبلاغها بما يرضيه أشارت د. هبة إلى أن كل رجل يستطيع أن يغير من زوجته ومن طريقتها وأسلوبها دون أن يتهمها باتهامات سخيفة تقلل من شأنها وتحبطها ، موضحة أن أقصى ما يتعرض له الشخص هو النقد خاصة إذا كان نقد سلبي وغير إيجابي فالرجل يستطيع أن يخبر زوجته بكل ما يريد لكن بطريقة مناسبة وغير مسيئة، فمثلاً إذا تغير وزنها بعد الزواج يمكنه أن يلفت نظرها إلى ذلك لكن بطريقة سلسة أي يمدح في إيجابياتها ويضع هذه النقطة السلبية وسط الإيجابيات حتى لا يجرح مشاعرها .
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
- صدمة..."زنا المحارم" قد يكون وراء طلاق آنجلينا جولي وبراد بيت
- عاد للقصف من جديد.. قاذفتان تقلعان من الشعيرات وتشنان غارات على حمص.. وأميركا تبدي استعدادها لضرب الأسد مرة أخرى
- أستراليا.. توقيع داعش يكشف لغز طعن شاب باكستاني حتى الموت
- الأسترالية لورا بانكس.. مراسلة بدرجة "مشاغبة"
- كيف تجعل إمرأتك تقذف سائلها الجنسي ؟!
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 158
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- العجز الجنسي ليس حكرا على الرجال فقط
- الرجال يختارون الجميلة لأنها ترضيهم جنسياً
- اسباب جفاف الفم بعد ممارسة الجنس
- اختبر نفسك.. هل أنت مدمن على الجنس؟!
- أسباب التوقف عن الجنس بين الأزواج
- ماذا يحدث لجسمك عند توقفك عن العلاقة الجنسية
- الرجال يصرّون على بلوغ المرأة للنشوة.. ولكن ليس لمتعتها!
- خدعوك فقالوا.. الجنس مجرد حيوان منوي وبويضة!
- مارس الجنس 4 مرات أسبوعياً لتقي نفسك من 6 أمراض.. هذا الموضوع يهم الرجل والمرأة!
- رغم السمعة الشهوانية للرجل.. المرأة تستمتع بالجنس أكثر! هكذا يقول العلم
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)