العجز الجنسي ليس حكرا على الرجال فقط

العجز الجنسي يشكل هاجسًا وتحديًا كبيرًا لكل الذين يعانون منه من الذكور

العجز الجنسي ايضا في صفوف الشباب لكن بنسبة اقل من المتقدمين في السن، كما وانه ليس مشكلة الرجال بل والنساء ايضا

العجز الجنسي مشكلة عصيبة ولذلك تهتم المؤتمرات للاجابة على التساؤلات المتعلقة باسباب وطرق معالجة هذه الحالات.

وكما هو معروف فان العجز الجنسي يشكل هاجسًا وتحديًا كبيرًا لكل الذين يعانون منه من الذكور، لذا فلا عجب ان ينفق العالم سنويًا اكثر من 3 مليارات دولار لصنع العقاقير المساعدة. وينتشر العجز الجنسي ايضا في صفوف الشباب لكن بنسبة اقل من المتقدمين في السن، كما وانه ليس مشكلة الرجال بل والنساء ايضا.

اسباب العجز الجنسي:

السبب الاول: مرض عضوي او مرض في المسالك البولية.

السبب الثاني: خلل في الشبكة العصبية المرتبطة بالمخ.

السبب الثالث: توقف او عرقلة ضخ الدم.

السبب الرابع: نقص الهورمونات لاسباب عضوية او نفسية.

السبب الخامس: الاصابة بالسكري وضغط الدم والكوليسترول.

السبب السادس : مرض البروستاتا، او عملية ازالتها.

السبب السابع : مرض الكلى او الكبد.

السبب الثامن: اصابة العمود الفقري.

السبب التاسع : مرض الغدد.

السبب العاشر: امراض نفسية.

القلق والتوتر

وقال أخصائي ان هناك خلطا وسط عام الناس ووسط بعض الاطباء بين الاسباب العضوية والاسباب النفسية للعجز الجنسي، ويعتبر القلق اهمها، وهو نوعان. النوع بعيد المدى، مثل القلق على ما سيحدث غدا او في المستقبل البعيد. او القلق لاسباب مادية او عائلي او سياسية. ونوع فوري ، مثل القلق على العملية الجنسية التي يمارسها الرجل، او يريد ان يمارسها، وهذه حلقة مقفلة.

العلاج النفسي

وخلال المؤتمر استعرض اكثر من طبيب العلاجات المختلفة للعجز الجنسي، منها العلاج النفسي او عن طريق العقاقير مثل الفياغرا، لكن ترافق ذلك بالتحذير منه لان له عوارض جانبية مثل الصداع والاضطراب في المعدة. وهناك علاجات نفسية يمكن كما قال الكثير من المشاركين للزوجة ان تساهم فيها،حيث ثبت بناء على تجارب كلنيكية انها تستطيع بالمداعبة تحقيق الغاية، لكن ذلك يعتمد على عمر الزوج، فكلما كبر في السن احتاج الى مداعبة اكثر، وهذا يعتمد ايضا على الزوجة وعلى مدى ثقافتها الجنسية.