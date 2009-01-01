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هل تعلم ما هي حقيقة الجنس بالنسبة الى المرأة؟ تعبير عن الحب!!

آخر تحديث: منذ 52 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 89
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هل تعلم ما هي حقيقة الجنس بالنسبة الى المرأة؟ تعبير عن الحب!!

* الحب والقبول النفسي هو الاحتياج الأول لدى المرأة ويأتي الجنس تعبيراً عنه لا هدفاً في حد ذاته
* القبلة والمداعبة وكلمات الغزل تشعر الزوجة بالحب والاهتمام كإنسان وليس كوعاء لتفريغ الشهوة

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الالتفات إلى أشياء بسيطة لكنها مهمة ومشبعة للمرأة أكثر من العملية الجنسية التي لا تستغرق دقائق معدودة يمكنه أن يحقق تواصلاً ممتعاً بين الشريكين كالمقدمات الجنسية والاحتواء الجسدي والعاطفي بعد الانتهاء من الممارسة.


القبلة والمداعبة وكلمات الغزل تشعر الزوجة بالحب والاهتمام كإنسان وليس كوعاء لتفريغ الشهوة، فالحب والقبول النفسي هو الاحتياج الأول لدى المرأة ويأتي الجنس تعبيراً عنه لا هدفاً في حد ذاته. كما أن اللمسات الحنونة التي تكتشف مناطق مهملة في جسد المرأة والرجل على السواء هي وسيلة ناجحة لتواصل جسدي ممتع، فكثير من الرجال والنساء لا يبذلون جهدا للتعرف على مناطق الجسد المجهولة لكليهما، يكتفيان فقط بالتواصل الجسدي من مسافة بعيدة وإحساس بارد، ينتهي عند الانتهاء من الفعل الجنسي.

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