السائل المنوي ، هل هو نهاية المطاف ، وما أثره على قوة المرأة

هناك الكثير من الشباب بل والزوجات لديهم فضول لمعرفة ما هية السائل النوي ,الذي يكون بذرة الزرع للكائن البشري في رحم امراة محبة وعند سؤالي واستفساري وقراءتي بحثا عن جواب وجدت ما يرضي فضولي ويثريه ,ورايت انه من واجبي أن يعلم بني جنسي ماعلمت عسى أن تعم الفائدة,



شكل السائل



هو مادة لزجة بيضاء تميل للصفرة,تشبة مادة زلال البيض ,ولكنة غير متجانس ,ويتبدل منظره حالا بمجرد تعرضة للهواء ,فيتحول الي سائل غروي يحوي ذرات وحبيبات متجمدة ..وعندما يجف علي الملابس يترك لون وبقع صفراء ذات قوام صلب ولكنها تزول من الملابس بسرعة ,ان غسلت بالماء البارد .



أقسام السائل المنوي:



ولان السائل المنوي غير متجانس فله عدة اقسام هي:



1- قسمه الاول رائق شفاف وناجم عن الأحليل.

2- جزء مخاطئ مولد من غدد كوبر.

3- قسم مشكل من سائل غدد البروستات وله رائحة خاصة,وتسبح فيه الحيوانات المنوية ,ويعتبر هو القسم افعال.

4- القسم الاخير , سائل الحويصلات المنوية.



حجم الدفقه الواحده من السائل:



يقدر حجم دفقة المني الواحده حوالي من3 الي 6 سم مكعب تقريبا

ويختلف كثر او قلة دفقة المني علي طول الراحة فكلما زادت الراحة زاد المني ,وكذلك الوزن ضروري فكلما زاد الوزن زاد حجم المني المتدفق .لذلك فحجم السائل المتدفق يختلف من شخص لاخر ، وبقدر ما يكون الرجل اشد تهيجا وشهوة وبفدر ما يكون مستمتع بالممارسة بقدر ما يفرغ كل شحناتة المنويه والعكس بالعكس ، ولطول الرحة دور ايضا ,فكلما ابتعدت المسافة بين الجماع والاخر كانت كمية السائل اكبر ,وكلما زادت المعاشرات الجنسيه كلما نقص السائل الي اقل مقدار وربما تدفق الدم.



هناك قصة ظريفة وهي تحدث كثيرا بين الشباب واليكم اياها

(انا شاب بالثالثة والعشرين من العمر ,متزوج ولكنه تبين لي اني اقذف سائل منوي قليل في رحم زوجتي ربما لانتكمن لسبب كونه قليل من تكوين جنين او انجاب ,فالنقط القليله الي افرغها قليله ,وأصدقائي يخبرونني انهم ينزلون في القذفه الواحده مايقارب فنجان الشاي)

وهذا للاسف من جملة الاوهام ,التي تعشش في رأس الشباب الجاهل بالحقيقه .



تركيب السائل المنوي:



تزن الدفقة الواحدة 3 غرامات تقريبا وتحوي من 250 الي 350 مليون حيوان منوي مذكر بامكان كل حيوان منوي تشكيل جنين وخليقة جديده ، ويحتوي السائل المنوي فضلا عن النطف مادة التوتيا واللستين مع الفوسفور ومادة المنوين.



الرائحة:



تأتي رائحة المني المتميزه من مادة المنوين الموجوده بعصير البروستات الذي ذكرناه ,وهو يشبه رائحة الكستناء, وتختلف شدة الرائحة باختلاف العمر والصحة والبيئه . ورائحة المني عند العرب والشرقيين أكثر واقوي والذع مما هي عند الغربيين .



وتدعي بعض الغانيات وبنات الهوى أن لكل رجل مارسن الجنس معه رائحة تختلف عن غيره, ويمكن للزوجات معرفة صحة زوجها او مرضه من أختلاف رائحة المني لديه ,هذا اذا الفت الزوجة رائحة مني زوجها الذي تحبة,والمفارقه الغريبه ان الرجل لا يحب رائحة منيه ولا يكرهها ولكنة يشمئز او يصاب بالغثيان ان شم رائحة مني الاخرين من الرجال ,بينما تثير رائحة المني في المراة الحساسة النشوة والشبق الجنسي , فتثيرها جنسيا وتنعشها أحيانا مما يسبب تهيجها .



وهناك بعض الزوجات يقمن بشم رائحة مني ازواجهن بلهفة وشوق والحق معهن فالمني ورائحته تساعد المراة علي اكتساب الحيوية والنشاط , وتسرع لديها عملية الايض الغذائي ,وبناء الجسم ,

واليكم قصة شاب عربي يقول (( تعارفت وزوجتي وتحاببنا ,ولا نكاد ننتهي من ممارسة الحب ويتفجر البركان الجنسي , وتحصل الرعشة حتي تقوم زوجتي وتدخل اصبعها في فرجها لتلتمس اثار المني ,ثم تأخذ باستنشاق الأصبع الملوثة استنشاقا عميقا يبعث فيها اللذة والمتعة ,ويثير فيها النشاط والتهيج من جديد ..بينما يعتريني أنا القرف والاشمئزاز من تصرفها , فهل من علاج لما تعمله))

لهذا الشاب ومن له حالة مشابهه يلاحظها من زوجته نقول :

ان المراة التي تكره الرجل الذي يعاشرها تكره فيه رائحة المني حتي الموت لانها تشعرها بقرف شديد قاتل,بينما هناك نساء يكرهن مني أزواجهن لسبب اخر هو مرضها وقصور عمل مبيضها.



تقول احدي السيدات انها تحب زوجها جدا , ولكنها تكره رائحة منيه الي ابعد حد , وهي تحاول عكس ذلك , وبعد فحصها تبين انها مصابة بالبرود الجنسي وانها فاقدة لبعض انوثتها وعندها قصور بالمبيضين كما أسلفنا, ولكن بعد علاجها وانتظام دورتها الشهرية عادت لشم رائحة مني زوجها بشكل يرضيها وينعشها,

هناك من يقول أنه لاداعي للزوجة من شم رائحة المني ..ولكن رأي الطب يختلف فالمواد التي تمتصها الزوجة من مكونات المني كمادة السبرمين وغيرها من المواد الحيويه بواسطة جدران المهبل ,وذلك خلال نصف ساعة من بعد اللقاء الجنسي .

هذه المواد تتجول بالدم وتطرح مع هواء الزفير اثناء التنفس , وتطرح مع البول.

وثبت للعلماء ان نفس المراة يظل مشبع برائحة المني مدة ساعه الي ساعتين ,

وان هذه الروائح تعيد لها الحيوية الجنسيه والنشاط,وربما هذا سبب يجعل المراة تكره أستعمال العازل الطبي مع زوجها,وتصاب بالضيق والضجر من موانع الحمل الاخرى ,ولان اعضاء التناسل بالمراة تكون بحالة احتقان وتهيج شديدين ,وان أنصباب السائل المنوي يخفف من هذا التوتر والأحتقان ,وينشر الهدوء والسكينة علي الزوجة ,ويزول الكابوس عن صدرها ,ولا ن حرمان الزوجه من صب المني بفرجها بالكبوت العازل او خلافة يجعلعا متوترة عصبية تبكي لاتفه سبب فلا تشعر براحة او طمأنينة رغم تفجر بركانها الجنسي , وقد يكون السبب عدم ارتوائها ببعض المواد الكيميائيه الطبيعية ,وعدم امتصاص أعضائها التناسلية لهذه الروائح النفاذه التي تجول بالدم والرئتين .



وهذا ربما يكون سبب اخر من اسباب ان الجماع الكامل الشافي الوافي يسبب تاثيرا مقويا للمرأة.

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