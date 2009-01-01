ما معني إدمان الجنس ؟ وما المقصود بالتبعية الجنسية ؟ وهل هناك كثيرين تحت عبودية بالإدمانِ الجنسي ؟ ولماذا لا يتوقف المدمنون علي ممارسة الجنس عن هذا السلوك ؟ وكيف نكتشف أن الشحص لدية إدمانِ للجنس ؟ وما هي انماط السلوكُ الذي قَدْ تشيرُ إلى الإدمانِ الجنسيِ ؟ وما هي الخسائر الناتجة عن هذا السلوكِ ؟.





أجب أختبار كشف الإدمانِ الجنسيِ (SAST) لتعرف إن كنت مدمنا علي الجنس أم لا ؟ هل تجرؤ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ .



ما هو إدمان الجنس واسبابة ؟

كما لا يقدر مُدمنِ الخمور أن يتوقف عن الشرب ، هكذا المدمنون علي الجنس لا يستطيعوا التوقف عن سلوكِهم الجنسيِ الضار . وغالباً ما تكون الإنهيارات العائلية ، الكوارث المالية ، خسارة وظيفة ، هي أساس الأمور المؤلمةَ في قصصِهم .

يأتي مدمنو الجنسِ من كافة مناحي الحياة – هم قَدْ يَكُونوا وزراءَ، أطباء ، عُمّال ، باعة، سكرتيرات ، محاسبون ، أطباء أسنان، سياسيون، أَو مديرين . أغلبهم تم إيذائه جنسياً أو جسدياً أو عاطفياً في طفولتة . والأغلبية أيضا نشأت في عائلات لها تاريخ من إدمان الخمور، والقمار . الغالبية تكافح للتوقف عن أنواع الإدمان المختلفة ، لَكنَّهم يَجِدونَ أن إدمانَ جنسِ هو الأكثر صعوبةً .

انواعة :

1) إدمان أحلام اليقظة الجنسية. الخيال الجنسي كسلوك قهري يستغرق الحياة كلها.

2) إدمان “الفتوحات الجنسية” إدمان إغواء الآخرين والإيقاع بهم (بهن). علاقات متعددة غالباً ما تنتهي بالفشل.

3) إدمان الجنس مع مجهولين (مجهولات) لليلة واحدة فقط. “الاصطياد”.

4) ممارسة الجنس في مقابل مادي والإسراف في ذلك.

5) التجارة بالجنس. الجنس في مقابل المخدرات أو اتخاذ الجنس كمهنة.

6) إدمان الجنس البصري. الولع بمشاهدة المناظر الفاضحة جنسياً من خلال التلصص على الآخرين من خلال النوافذ باستخدام نظارت مكبرة. أو مشاهدة الكتب والمجلات والأفلام الجنسية. مشاهدة الإنترنت، النظر إلى أجساد الفتيات بصورة قهرية بلا قدرة على التوقف عن ذلك. غالباً ما يكون هذا مصاحباً بالإفراط في ممارسة العادة السرّية ربما لدرجة إصابة الأعضاء التناسلية بإصابات أو بألم شديد.

7) إدمان الجنس الاستعراضي. الولع باستعراض الأعضاء الجنسية أمام آخرين في أماكن عامة أو من خلال النوافذ أو السيارات. ارتداء ملابس فاضحة بغرض الكشف عن الأعضاء الجنسية.

8) الجنس التطفلي. لمس آخرين (أخريات) بدون موافقتهم. وغالباً ما يتم هذا عندما يستغل الشخص سلطته على شخص آخر رجال الدين، المدرسين، الأطباء. الخ.

9) التلذذ الجنسي بالألم. سواء التسبب في ألم للآخرين (السادية) أو استقبال ألم من آخرين (الماسوكية).

10) إدمان الجنس بالقوة. استخدام القوة أو استخدام شخص ضعيف للحصول على لذة جنسية (الجنس مع الأطفال).

العوامل المسببة لإدمان الجنس :

إدمان العمل، أو الغضب، أو الاستياء، أو القلق، أو الخوف أو الأطعمة والمشروبات المثيرة.

الجوع :

نحن نعلم أن الشعور بالجوع من الممكن أن يقود إلى الإفراط في تناول الطعام. لكن كما هو معروف جيداً لدى الكثيرين منا الإفراط في الطعام يثير بدوره إدمان الجنس.

الغضب :

إن الغضب، والاستياء، والأفكار السلبية تجاه أنفسنا والآخرين من شأنها أن تخلق اضطرابا داخلياً يؤدي إلى عزلة تساهم في إعدادنا لإدمان المخدرات.

الوحدة :

إن العزلة لدى مدمن الجنس هي عبارة عن مرحلة انتظار تهيئه لعلاقة خاطئة.

الإرهاق :

إن الإجهاد يجعلنا أكثر عرضة للتجربة، فإنه بطريقة ما يقلل من قدرتنا على الدفاع. لذلك الإعياء الجسدي يؤثر على درجة احتمالنا للانفعالات العاطفية.



ولكن هناك أمل كبير لهؤلاء المدمنين . فقد أثبت البعض قدرته علي التحول من الرغبة في تدمير حياته والإنتحار إلي ايجاد حياة مستقرة مليئة بالثقة والسلام .



التبعية الجنسية: ما هي ؟

يتم تعريف إدمان الجنس ، كسلوك يتدخل في الحياة الطبيعية ويسبب ضغط قاسي علي العائلات والأصدقاء وللذين تحبهم وحتى في بيئة العمل . يسمون الإدمان الجنسي : التبعيةَ الجنسيةَ أو الجنس الإلزامي وهو عبارة عن سلوك إلزامي يسيطر علي حياة المدمن بالكامل . يَجْعلُ أولوية المدمنونُ هي الجنس ، فهو أكثر أهميَّةً مِنْ العائلةِ، الأصدقاء، والعمل. وهو العامل المنظم لحياةِ المدمن . حيث يكونوا مستعدين بالتضحية بأي شئ غال وعزيز لكي يستمروا في ممارسة سلوكَهم غير الصحّيَ .

لا يوجد نمطَ معين من السلوكِ يُعرّفُ الإدمان الجنسي . هذه السلوكِ، عندما يسيطر على حياةِ المدمن ، يَتضمّنُ : ممارسة العادة السرية باستمرار ، عِلاقات جنسية وشاذّة مشاهدة مواد إباحية ، دعارة، تلصلص، مكالمات هاتفية مخلّة بالآداب، إيذاء الأطافل ، زنا المحارم ، إغتصاب، وعنف .



التبعية الجنسية وأنواع الإدمان الأخري ..

الإدمان الجنسي يُمْكِنُ أَنْ يُفْهَمَ بمُقَارَنَته بالأنواعِ الأخرى مِنْ الإدمانِ. كأدمانَ الكحولِ أَو المخدّراتِ ، على سبيل المثال ، الشخص مدمن المخدرات لا يستطيع ان يشعر أنه طبيعي ما لم يأخذ جرعة من المخدر . هكذا الإدمانِ الجنسيِ، فالجنس مثل المخدّراتِ . فيَستبدلونَ العِلاقاتَ الصحية بعلاقات غير صحّيةَ . ويَختارونَ المتعة المؤقتِه بدلاً مِنْ العِلاقاتِ العميقةِ “الطبيعيةِ”.يَتْلي إدمانُ الجنس نفس ما يحدث في أنواع الإدمانِ الآخري . حيث يصارع المدمنونُ من أجل السَيْطَرَة على سلوكِهم ، ثم يواجهون يأساً بسبب فشلِهم المستمر . فيقل إحترامهم لذواتهم ويميلوا للهروب .



كم عدد المتأثّرون بالإدمانِ الجنسيِ؟

تقول أحد التقارير في الخارج أنه يتراوح من ثلاثة إلى ستّة بالمائة مِنْ السكانِ. وكَشفتْ الإستطلاعاتَ بأنّ أكثر المدمنين علي الجنس يأتون من عائلات لا تعمل . أوعلى الأقل أحد أفراد الأسرة يدمن اي نوع من أنواع الإدمان الأخري (87%) .

ويقال أن (97%) واجهوا معاملة سيئة ، (83 %) إعتداء جنسي ، (71 %) إعتداء جسدي .



لماذا لا يتوقف المدمنون علي ممارسة الجنس عن هذا السلوك ؟

يشعر المدمن بذنبُ كبيرُ لانه غير قادر علي السيطرة علي نفسه . وبخوفِ من أن يكتشف أمرة . وهذا يسبب دورةَ الإدمانَ. نَقُولُ أنّهم مدمنين لأنهم خارج السيطرةِ وغير قادرين على إيقاْف سلوكِهم على الرغم مِنْ أنه يدمرهم .



تَشخيص الإدمانِ الجنسيِ :

المدمنون علي الجنس في أغلب الأحيان لا يَعْرفونَ ما هو الخطأ فيهم. هم قَدْ يَعانونَ مِنْ الاكتئاب أَو قد يكون لَهُم ميولُ إنتحاريةُ. هم قَدْ يَعتقدونَ حتى بأنّهم يَفْقدونَ عقولَهم.

وقد طوّرَ الدّكتورَ Carnes اختبار كشف الإدمانِ الجنسيِ (SAST)، كأداة تقييمِ مصمّم خصيصاً لهذا الغرضِ .



انماط السلوكُ الذي قَدْ تشيرُ إلى الإدمانِ الجنسيِ :

بينما يجب أَنْ يُنفّذَ التشخيص للإدمانِ الجنسيِ مِن قِبل متخصص . إلا أن أنماط السلوكِ التاليةِ يُمْكِنُ أَنْ تُشيرَ إلى وجود الإدمانِ الجنسيِ. الأفراد الذين يَرونَ أيّ هذه الأنماطِ في حياتِهم الخاصةِ ، أَو في حياةِ شخص ما يَهتمّونَ بهم، يَجِبُ أَنْ يساعدوة .

ممارسة العادة السرية بانتظام .

إنغِماس في الخلاعةِ والمواد الاباحية .

تباهي

ممارسات جنسية خطرة

دعارة – تلصلص



بعض الخسائر الناتجة عن هذا السلوكِ :

ذَكر عدد من المدمنين علي الجنس الأتي :

خسارة الشريكِ أَو الزوجِ (40 %)

مشاكل زوجية حادّة (70 %)

خسارة العمل (27 %)

حمل غير مرغوب (40 %)

حالات إجهاض (36 %)

هوس إنتحاري (72 %)

محاولات إنتحار (17 %)

تعرّض إلى الأيدزِ وأمراض تناسلية (68 %)



ملاحظات :

- تزداد كمية الممارسة الجنسية مع الوقت :

لأن النشاط الجنسي لَمْ يَعُدْ مشبع بما فيه الكفاية . لذا يلجأ المدمنون إلي ممارسات إضافية ذات سلوكيات مدمرة . تصل إلى حدّ الإعياءِ العاطفيِ. الألم العاطفي الإنسحابِ و إدمانِ الدواء المنومِ.

- تغييراتُ المزاجِ الحادّة :

يُواجهُ المدمنونُ نوباتَ مزاجِية حادّةِ، في أغلب الأحيان بسبب اليأسِ والخزي

- إهمال النشاطاتِ الترفيهيةِ أو المهنيةِ أو الإجتماعيةِ :

طاقةِ المدمنين تصبحُ مُرَكَّزة على العِلاقاتِ والنشاطاتُ الجنسية مقابل إهمال العائلة، أصدقاء، عمل، مواهب وقِيَم.

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