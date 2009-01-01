الكعوب العالية تنشط الحياة الجنسية للنساء

ذكرت دراسة أن انتعال النساء للأحذية ذات الكعوب العالية يمكن أن يزيد نشاط عضلات بطونهن المرتبطة بالحوض مما يؤدي إلى تحسين مستوى حياتهن الجنسية.





وقالت الاختصاصية الايطالية في المسالك البولية الدكتورة ماريا سيروتو التي لا تخفي إعجابها بـ«الأحذية الجنسية» إنها أي الأحذية ليست مضرة للصحة كما يشيع البعض بل تضفي جمالا على شكل المرأة وتزيدها ثقة بنفسها.



وبحسب الدراسة التي أعدتها الدكتورة سيروتو وشملت 66 امرأة دون الخمسين فإن النساء اللواتي ينتعلن أحذية ارتفاع كعوبها حوالي الستة سنتيمترات يكون وضع أو «وقفة» أجسامهن جيدة مما يساعد في هذه الحالة على التقليل من النشاط الكهربائي في عضلات أحواضهن.



وقالت سيروتو إن عضلات بطون النساء المرتبطة بالحوض تلعب دورا رئيسيا في جسم المرأة ومساعدتها على الأداء الجنسي بشكل أفضل ومنحها الرضا الجنسي الذي تبتغيه كما توفر الدعم الحيوي للأعضاء الموجودة في الحوض مثل المثانة والأمعاء والرحم.



وقالت سيروتو: «تجد النساء غالبا صعوبة عند القيام ببعض التمارين الضرورية لمنطقة الحوض» مشيرة إلى أن «انتعال أحذية ذات كعوب عالية يمكن أن يقدم الحل لذلك» مضيفة «إنني ككثير من النساء أفضل الأحذية ذات الكعوب العالية ومن المفيد معرفة أن لها فوائد صحية محتملة».