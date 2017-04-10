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الهليون.. سلاح الألمان لتحسين عدد ونوع الحيوانات المنوية
آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: DWالكاتب:
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يبلغ سعر كيلوغرام واحد من الهليون حوالي عشر يوروهات. لكن رغم ذلك، فإن كبريات المطاعم في ألمانيا تتهافت على شرائه لاستخدامه في الوجبات التي تقدمها. تعرف على فوائده الصحية.
المصدر: DW
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