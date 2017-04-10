الهليون.. سلاح الألمان لتحسين عدد ونوع الحيوانات المنوية

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يبلغ سعر كيلوغرام واحد من الهليون حوالي عشر يوروهات. لكن رغم ذلك، فإن كبريات المطاعم في ألمانيا تتهافت على شرائه لاستخدامه في الوجبات التي تقدمها. تعرف على فوائده الصحية.

المصدر: DW