4 أمور على المرأة القيام بها بعد العلاقة الحميمة

يجب أن تعلم المرأة أن الخطوات التي تقوم بها بعد ممارسة الجنس مهمة جداً وقد تؤثر على صحة مهبلها.

ومما لا شك فيه أن العلاقة الجنسية تسبب انتقال العديد من أنواع البكتيريا، وبالتالي على المرأة أن تقوم بخطوات محددة بعد العلاقة لتحافظ على صحة جسدها.

ما هي هذه الخطوات؟

- التبوّل: قد تكون هذه النصيحة هي الأهم للوقاية من التهابات المسالك البولية والمثانة. إن التبول بعد ممارسة الجنس، يساعد على التخلص من الميكروبات والبكتيريا الناتجة عن العلاقة.

- تنظيف الجسم بأكمله: قد تسبب ممارسة الجنس التعرق والروائح الكريهة، والتي يمكن أن تسبب الضرر بالبشرة، لذلك على المرأة أن تأخذ وقتها لتنظيف جسمها بالكامل بعد الجنس.

- شرب الكثير من الماء: تعتبر ممارسة الجنس نشاطاً بدنياً يقوم خلاله الطرفان بحرق السعرات الحرارية. لذلك، فمن الضروري شرب الماء بعد هذه الممارسة لتعويض السوائل التي خسرها الجسم.

- ارتداء ملابس داخلية نظيفة: من الضروري أن ترتدي المرأة ملابس داخلية نظيفة بعد التبوّل والاستحمام للحد من خطر انتقال العدوى الناتجة عن البكتيريا. ومن المفضل ارتداء الملابس القطنية.