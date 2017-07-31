المرأة الشهوانية والمرأة البارده

يتراوح عدد النساء اللواتي يساوين الرجل بالشهوة الجنسية ما بين العشرة والعشرين بالمئة. وتستيقظ الشهوة في هؤلاء منذ الزمن الباكر وتكون شديدة حارة. وتماما كما عند الرجال ونلاحظ ازدياد فضولهن في معرفة النظريات والتطبيقات الجنسية فيتعرفن بسرعة على تفاصيل الحب مما يحرك الاجهزة العصبية الخاصة التي تدفع الاعضاء التناسلية الى القيام بوظائفها كاملة . والنساء الشهوانيات عادة لا يعيقهن شيء بل ينسجمن مع ازواجهن بسهولة.





المراة الباردة:



يزيد عدد النساء الباردات على عدد الشهوانيات ويعود سبب ذلك الى الحياة الحديثة التي جعلت نكوينهن يتوقف ما بين الطفولة وسن النضوج الكامل فلاهن معدومات الشهوة كالاطفال ولا شاعرات بالشهوة الجنسية الحقيقية فاعضائهن التناسلية في حاجة للباقة في اثارتها ولا تشعر المراة الباردة بالمتعة الجنسية الا حين يثيرها رجل تحبه من كل قلبها وتفضله على كل شيء في حياتها فيكسر حزامها ويغمرها بفيض من القبل الحارة التي تولد فيها احساسا لم تشعر به من قبل وتحرر من حصارها وكبتها الجنسي ولكنها تقاسي قصورا حتى بعد الوصول الجنسي فتظل بحاجة الى تمارين وتجارب عديدة وقد لا تصل الى رعشتها الكبرى الا بعد مرور زمن طويل ريثما تزداد حساسية أعضائها وتصبح أعصابها ناقلة ممتازة للحرارة وتحتاج المراة الباردة بعكس الشهوانية الى رجل مجرب والا فانها تصاب باضطرابات وتشكو من نقص في المتعة الجنسية.

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