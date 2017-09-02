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أشكال صدر المرأة.. ماهو أجمل ثدي يفضله الرجال؟
آخر تحديث: منذ 1 من الساعاتالكاتب:
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صدر المرأة علامة مميّزة لجمالها، فكيف يكون أجمل صدر فتاة؟ هل هو الثدي الكبير أم الصغير؟ وهل الصدر الجذاب الذي يعجب الرجال حقّاً هو الثدي المشدود؟
تقدم لكم مجلة هبة اليوم أشكال الثدي عند المرأة، وسنتعرف على 6 أنواع عند النساء:
- ثدي ذو شكل مثالي: وهو صدر مشدود ممتلئ، تكون فيه حلمة الثديين عند المرأة حادة وتشير إلى الأمام بشكل موازي للاتجاه الأفقي. هذا النوع من الصدور هو المفضّل عند غالبية الرجال لاعتقادهم أنه يوحي بصدر فتاة عذراء.
- ثدي صغير: يكون منكمشا وغير بارز ، وتكون فيه المسافة بين الثديين صغيرة. هذا النوع من الثدي لا تحبّه النساء كثيرا لاعتقادهن أن الرجال يحبّون الصدور الكبيرة أو الثديين الممتلئين. على المرأة ذات الثديين الصغيرين ارتداء حمالة صدر تزيد من حجم الصدر.
- ثدي أنبوبي: والمقصود به هو صدر يكون على شكل أنبوب، الثديان بقاعدة صغيرة والمسافة بينهما متباعدة، يشيران إلى الأمام. الحلمة قد تكون صغيرة أو كبيرة في الثدي الأنبوبي حسب الحالات.
- ثدي كبير: وهو صدر ممتلئ كبير بسبب تضخم الأنسجة الدهنية في الثديين. الحلمة تكون ضخمة كلما كان الثدي كبيرا. حمالة الصدر في هذه الحالة يجب أن تساعد على عدم زيادة حجم الصدر.
- ثدي مترهل: وهو شكل يكون فيه الصدر غير مشدود، الثديان يشيران إلى الأسفل والحلمتان أيضا تشيران إلى الأرض. الصدر المترهل قد يكون سببه نحافة شديدة في جسم المرأة أو يكون راجعا لتقدمها في السنّ.
- ثدي غير متماثل: حيث لا يكون للثديين نفس الحجم ويكون أحدهما أكبر من الآخر. سبب عدم توازن حجمهما يكون خلقيا أو وراثيا. على المرأة في هذه الحالة ارتداء حمالات صدر مناسبة لإخفاء عدم توازن الثديين.
وعلى العموم، ومهما كان حجم الثديين، يجب على المرأة ارتداء حمالات الصدر المناسبة لإظهار الثديين بشكل طبيعي.
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العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
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