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المصنفة ايضاً في: حياتنا الجنسية

إنتصاب أعضاء المرأة الجنسية

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 170
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إنتصاب أعضاء المرأة الجنسية

الشعور بالرغبة الجنسية يحدث انتصاب للقضيب عند الرجل لكن هل تعلمون ان الانتصاب يحدث عند الانثى
من المعلوم انه عند الشعور بالرغبة الجنسية يحدث انتصاب للقضيب عند الرجل ، لكن هل تعلمون ان الانتصاب يحدث عند الانثى ايضا وبما انها لا تمتلك قضيب فان الانتصاب يحدث في الاجزاء التالية

البظر :
حيث يزداد حجمه ويتمدد ، وكذلك يحدث تمدد في قلفة البظر ويتضاعف حجمها مرتين الى ثلاثة مرات وتصبح منتصبة للامام خارج الشفران الكبيران.


حلمة الثدي :
كما تستجيب حلمة الثدي عند الزوجة للمؤثرات عن طريق الأعصاب حيث تنتصب وتنتفخ وتصبح أكثر حساسية للملامسة والإثارة.


الشفران :
وخلال هذه المرحلة تؤدي الإثارة إلى انفتاح الشفرين الغليظين وانبساطهما بينما ينفتح الشفران الرقيقان ويزداد حجمهما من ضعفين الى ثلاثة اضعاف ويبرزان خارج الشفران الكبيران.


المهبل :
أما المهبل فإنه يبتل تدريجياً ويصبح رطباً ودافئاً لخروج الإفرازات الملينة له.


الرحم :
كما تؤدي الإثارة الجنسية إلى تراجع الرحم وعنق الرحم للخلف بعيداً عن تجويف المهبل لتهيئة مكان رحب للإيلاج وقذف الحيوانات المنوية لأعمق مسافة ممكنة.
وعندما تهدا الفتاة يتناقص حجم قلفة البظر مع الشفران الصغيران ويعودان داخل الشفران الكبيران ويعود الشفران الكبيران ملتصقان ببعضهما البعض ، تماما كما يحدث عندما ينتهي الرجل من العملية الجنسية ويتقلص حجم القضيب.

 

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