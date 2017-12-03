- استسلام جماعي لميليشيات الحوثي الإيرانية بصنعاء
- ألم الجماع لدى النساء ينجم أحيانا عن انعدام التثقيف الجنسي والتحرش في الصغر
- القذف المتأخر البطيء
- مجلس الوزراء الثلثاء والحريري يسافر الاربعاء بلا "تريث"
- إدمان الأجهزة الذكية يسبب ضرراً على الدماغ
- مزاج الملوك.. لماذا ينقلبون على المقربين منهم؟
- وجهٌ آخر مظلم.. أغرب تجارب العلماء النازيين على البشر
- بطارية تيسلا العملاقة تبدأ تزويد شبكة الكهرباء في جنوب أستراليا
- طوائف لبنانية تشجع على زواج الفتيات في عمر الـ9… ودولة عاجزة عن حمايتهن
- توقعات الأبراج ليوم December 3, 2017
- كذبة اسمها 'سلاح حماس'
- صحيفة إيطالية: هناك تحالف خفي بين إيران ومصر
- ما هِي النّبوءة التي كَشَفها لي الشّهيد القِنطار قبلَ أشهرٍ من استشهادِه؟ وهل القَصف الصّاروخي الإسرائيلي لأهدافٍ عَسكريّةٍ في ريف دِمشق هو الفَصل الأول في تَنفيذ نتنياهو لتَهديداتِه للأسد؟ وهل كان الهَدف سوريًّا أو إيرانيًّا؟ وما هو الفَرق؟
- ماكرون يعجل بدعوة مجموعة الدعم الدولية للبنان وبري مصرّ على نأي بالنفس يرضي السعودية
- عواء الإرهاب في سورية وفحيح الأفاعي واللعب بالداخل المصري
- شهر «التريث» في الاستقالة الحريرية ينتهي غداً وصياغة بيان «النأي بالنفس» بين الحريري وباسيل في باريس
- هل تُسَهِّل تطوّرات اليمن «النأي» بلبنان أم... تُعرقله؟
- وزير العدل يريد استئناف العلاقات القضائية مع سوريا!
- نهاية الحب.. جلعاد شاليط ينفصل عن حبيبته
- ما هو سبب الوفاة الرئيسي في إسرائيل؟
- معاناة الحريري داخل تيّاره أكثر من خارجه
- أستراليا: رجلان يمارسان الجنس علناً في محطة القطار المزدحمة بملبورن (فيديو)
- موقف الحريري من سلاح حزب الله يصدم الحلفاء قبل الخصوم
- «النأي بالنفس»: الشيطان في التفسير.. والسعــودية لسحب سلاح «الحزب»
- رعاية فرنسية لإخراج بيان حكومي “صارم وواضح”
القذف المتأخر البطيء
هل هو مشكلة سيكولوجية فقط؟
في معظم الأحيان فان القذف المتأخر البطيء هو مشكلة نفسية ولكن هناك إستثناءات:
* بعض أدوية علاج الإكتئاب من الممكن أن تسبب القذف المتأخر.
* إدمان الكحول.
* إصابات العمود الفقري والنخاع الشوكي، ولكن العلماء تغلبوا على بعض هذه الصعوبات بنبضات كهربائية محفزة على البروستاتا.
* لماذا القذف البطيء المتأخر يمثل مشكلة؟
في شبابك وفي تجربتك الجنسية الأولى تتخيل الجنس ماراثونا بالساعات، ولكن مع مرور الوقت والعلاقة الحميمة المنتظمة يصبح عدم القذف مشكلة، وتعتبره الزوجة إهانة شخصية لها ولأنوثتها، ويصبح الرجل والمرأة محبطين تماماً من هذه العلاقة.
بعد الطلاق غالباً ما يبحث الزوج عن علاج، والإنجاب عموماً هو السبب الملح لطلب العلاج لعديمي القذف، ولكن حميمية العلاقة هي أيضاً عامل مهم.
* هل هناك علاج للقذف المتأخر أو عدم القذف؟
للأسف ليس هناك دواء محدد يعالج فوراً وبطريقة متخصصة، ولكن هناك طرق علاج مساعدة.
* العلاجات السلوكية لرفع القلق والتوتر عند العلاقة الحميمة، والمشكلة أنه غالباً ما يقذف الزوج بالعادة السرية أو بالمداعبات،
ولكن عند الدخول تحدث هذه الإعاقة وعدم القذف، ولذلك لا بد من التدرج في العلاج خطوة خطوة وتأخير الدخول إلى آخر المراحل عندما تزال التوترات.
* هناك خطة علاجية وضعها ماستر وجونسون لعلاج عدم القذف: *الفترة الأولى من العلاج نمنع فيها مرحلة الدخول ونقصرها على القبلات والمداعبات والأحضان فقط..
*المرحلة الثانية تدلك فيها الزوجة قضيب الزوج من دون دخول وهي جالسة أمامه بدون وضع جنسي ملتحم حتى يصل إلى مرحلة القذف.
*المرحلة الثالثة وفيها الوضع الجنسي الملتحم الطبيعي وتتخذه الزوجة قبل القذف بقليل.
قرّاء العنكبوت يتصفّحون الآن
-
استسلام جماعي لميليشيات الحوثي الإيرانية بصنعاء ...الكاتب:
-
ألم الجماع لدى النساء ينجم أحيانا عن ...الكاتب:
-
القذف المتأخر البطيء ...الكاتب:
-
مجلس الوزراء الثلثاء والحريري يسافر الاربعاء بلا ...الكاتب:
-
إدمان الأجهزة الذكية يسبب ضرراً على الدماغ ...الكاتب:
-
مزاج الملوك.. لماذا ينقلبون على المقربين منهم؟ ...الكاتب:
-
وجهٌ آخر مظلم.. أغرب تجارب العلماء النازيين ...الكاتب:
-
بطارية تيسلا العملاقة تبدأ تزويد شبكة الكهرباء ...الكاتب:
-
طوائف لبنانية تشجع على زواج الفتيات في ...الكاتب:
-
توقعات الأبراج ليوم December 3, 2017 ...الكاتب:
-
كذبة اسمها 'سلاح حماس' ...الكاتب:
-
صحيفة إيطالية: هناك تحالف خفي بين إيران ...الكاتب:
-
ما هِي النّبوءة التي كَشَفها لي الشّهيد ...الكاتب:
-
ماكرون يعجل بدعوة مجموعة الدعم الدولية للبنان ...الكاتب:
-
عواء الإرهاب في سورية وفحيح الأفاعي واللعب ...الكاتب:
-
شهر «التريث» في الاستقالة الحريرية ينتهي غداً ...الكاتب:
-
هل تُسَهِّل تطوّرات اليمن «النأي» بلبنان أم... ...الكاتب:
-
وزير العدل يريد استئناف العلاقات القضائية مع ...الكاتب:
- أستراليا: رجلان يمارسان الجنس علناً في محطة القطار المزدحمة بملبورن (فيديو)
- صحيفة إيطالية: هناك تحالف خفي بين إيران ومصر
- عواء الإرهاب في سورية وفحيح الأفاعي واللعب بالداخل المصري
- وجهٌ آخر مظلم.. أغرب تجارب العلماء النازيين على البشر
- ما هِي النّبوءة التي كَشَفها لي الشّهيد القِنطار قبلَ أشهرٍ من استشهادِه؟ وهل القَصف الصّاروخي الإسرائيلي لأهدافٍ عَسكريّةٍ في ريف دِمشق هو الفَصل الأول في تَنفيذ نتنياهو لتَهديداتِه للأسد؟ وهل كان الهَدف سوريًّا أو إيرانيًّا؟ وما هو الفَرق؟
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 166
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- ألم الجماع لدى النساء ينجم أحيانا عن انعدام التثقيف الجنسي والتحرش في الصغر
- القذف المتأخر البطيء
- تعرّفوا إلى أهمية الإثارة الجنسية وفوائدها الصحّية!
- كيف يتعامل الأزواج مع الرغبات الجنسية المختلفة..
- كيف يؤثر حجم ثدي الزوجة على الحياة الزوجية؟
- الرغبة و الإثارة و رعشة الشبق
- التغيرات الفسيولوجية للزوجين أثناء الجماع
- إدمان الفانتازيا..كيف تؤثر الأفلام الإباحية على قدراتنا الجنسية والذهنية؟
- أمور يكرهها الرجل وتفعلها المرأة في العلاقة الحميمة.. تعرّفي إليها
- الطريق إلى متعة المرأة الجنسية
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)