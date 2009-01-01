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القذف دون انتصاب.. هل هو مرض ؟!
أنا شاب عندي 26 سنة، أعاني أحياناً من قذف في حالة اليقظة دون انتصاب، أو بانتصاب غير كامل، وغالباً بعد التبول، كذلك يحدث خروج تلقائي للمذي حين الاستثارة لأي سبب..
السؤال: هل هذا مرض؟ أو عرض لمرض؟ حيث إن هناك واحدا أخبرني أن من الممكن أن يكون هناك مشكلة في البروستاتا.. أرجو الإفادة وشكراً….
أيها الصديق العزيز:
إنك في مرحلة سنية يكون فيها مستوى الهرمون الجنسي أو هرمون الذكورة (التستوسيترون) والمسئول عن الميل الجنسي والرغبة الجنسية سوياً، وهذا هو الحال عند كل الشباب، إذن ما الذي يجعل هذا يحدث لك دون غيرك من أمثالك من الشباب؟
إنك يا صديقي سريع الاستثارة بحيث تحدث لك دورات جنسية عديدة ومتلاحقة (راجع الدورة الجنسية) ولكن لحدوث تلك الدورات الجنسية العديدة والتي تتكون من أربع مراحل لابد أيضاً من وجود مثير جنسي كما لابد لهذا المثير أن يجد من ينتبه له، بل ويركز معه ويتصاعد معه مشاعرياً حتى الوصول للمراحل المتقدمة من الدورة الجنسية، والتي تشتمل على القذف، وأحياناً يتم نفس (السيناريو) ولكن دون أن تتم الدورة الجنسية إلى آخرها، ولكن تتوقف الأمور آنذاك عند مرحلة الاستثارة فقط، وهي مرحلة احتقان شديد للحوض، بما فيه جميع الأعضاء والغدد الجنسية بما فيها البروستاتا، فتعمل البروستاتا بطاقة وعزم كبيرين أثناء مرحلة الاستثارة، ولكن دون إزالة لهذا الاحتقان بالقذف في الكثير من الأحوال، فتبدأ أعراض احتقان البروستاتا في الظهور، ومنها الإفرزات أو القذف اللاإرادي، فكما عرضت لك يا صديقي، ما تشكو منه هو عرض لاحتقان البروستاتا.
ولذلك يجب الأخذ بالأسباب لعلاج هذه الأعراض البسيطة، وذلك بزيارة أحد الأطباء المتخصصين في أمراض الذكورة والتناسل لعمل فحص “إكلينيكي” وللتأكد من حالة البروستاتا، وللقيام ببعض التحاليل الطبية التي تفيد تشخيص الحالة؛ حيث يتم وصف العلاج الصحيح للتخلص من تلك الأعراض التي تؤرقك..
وقبل إنهاء إجابتي لك، أود أن أستفيض قليلاً في الملاحظة التي تعرضت لها بطريقة عابرة في أول إجابتي، وهي موجهة لك لاتقاء تكرار هذه الحالة، ولأمثالك من الشباب لاتقاء حدوث حالة مشابهة من الأساس، قال الله في كتابه العزيز “ولا تتبعوا خطوات الشيطان”.. يا أصدقائي إنها ليست خطوة واحدة ولكنها خطوات كثيرة ومتلاحقة، وأولها.. خطوة واحدة.. إذا تراجعنا عن القيام بها فزنا على الشيطان وصلحت لنا دنيانا وآخرتنا، أتعلمون يا أصدقائي ما هذه الطاعة التي إذا استمسكنا بها أنقذنا أنفسنا وخيبنا ظن الشيطان فينا، وتقربنا إلى الله بطاعتنا في ذات الوقت… فلا تستهينوا يا أصدقائي بطاعة “غض البصر”.. ولكن اسبقوا النية بالعبادة لعل الله يظلكم بظله يوم القيامة، فقد وعد -سبحانه وتعالى- الشباب الذين نشئوا في طاعة الله بأن يظلهم بظله يوم لا ظل إلا ظله.. فتسابقوا يا أصدقائي الأعزاء لظل الله فليس أقرب للقلب من طاعة تكون هي الطريق لصلاح الدنيا وفردوس الآخرة….
د. هبة قطب
أستاذة الصحة الجنسية والاستشارات الزوجية
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العنكبوت الالكتروني
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