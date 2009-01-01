روعة الجنس باساسياته المثيره لنتعرف عليها جميعاً

لكي تحصل على حياة جنسية رائعة يجب عليك ان تعرف روائعه ,, طرقه ,, واسباب اثارته ,, .



لنتعرف معاً على امور بسيطة ,, لا تجعلها تغيب عن بالك ,, وابقها دائماً حية !





1. طبق المقبلات من قبلات وعناق



اجعلها من طقوسك اليومية ,, ولا تجعلها فقط واجب زوجي ,, لاتحصرها في وقت معين ,, اتركها كالسيل الجارف لاظهار مشاعرك وتحريك احساسك النائم ! وليس بالضرورة انهاؤها على فراش الزوجية وختمها بجماع !!





2. ابدأ اولاً انت بالاثارة !



ليس شرط ان تحدد لجماعك وقت .. اتح له المجال في اي وقت .. في لحظة احتياجك ابدأ باثارة الطرف الآخر .. واجعل الرغبة به تتصاعد تدريجياً ! هنا ستشعر بتحرك المشاعر الجياشة وستعش لحظات مجنونة مع من احببت !!





3. ابحث عن مصادر اللذة



حاول توجيه الطرف الآخر إلى مصادر اللذة ، ومنابع المتعة في جسدك ، ولا تترك لأمر للصدفة يكتشفه أو لا يكتشفه





4. اكسر حاجز الخجل



لا تترك الخجل ليكون عائقاً بينك وبين اظهار مشاعرك ,, تحدث لشريكك بكل طلاقة وصراحة عن مايشبعك وتكون بحاجة إليه ,, يجب ان يكون هناك لقاء لتتناقش معه عن نظام اللقاء الجنسي والعمل على انجاحه .. فبتلك الطريقة سوف لن تجعل الهم والملل يتسربان لحياتكم الخاصة!





5. لاتجعل جماعك حالة ميكانيكية !



لاتجعله روتيني ممل,, افسح المجال لتبادل الكلام الرقيق في اثناءه,, فلن يبدأ بالشفاه وينتهي بالايلاج والقذف,, بس اسمح لكلام الحب ولغة العيون وامور اخرى مثيره بالتسرب لاجواءه !





6. كن واقعيا فيما تنتظره من المحصلة النهائية



لا تعتقد انك في جميع لحظات جماعك ومراتها ستحصل بنفس النشوة والحصيلة الاشباعية بل ستختلف درجاته فكما نعلم أن المشاعر الإنسانية متغيرة, تتغير استجابتها من وقت لآخر بصورة طبيعية ! فلكل لقاء لذه ودرجة اشباع فاقتنع بها ولا تتذمر