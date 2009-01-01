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الفلفل الأحمر مثير للرغبة الجنسية

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 193
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الفلفل الأحمر مثير للرغبة الجنسية

تلعب رائحة ومذاق وشكل بعض الأطعمة على إشعال لهيب الحب وإثارة الرغبة بين الزوجين، ويطلق العلماء على هذه الأطعمة لقب “محفزات الحب” فهي لا تمنح الشخص شعورا بالحب ولهيباً في العاطفة فقط بل تجعله رومانسياً وأكثر قدرة على الغزل والتعبير عن أحاسيسه.

 

ويتربع الفلفل الأحمر على قائمة هذه الأطعمة التي تحتوي على مواد وعناصر غذائية متنوعة تؤثر على الجسم من الناحية الفسيولوجية بطرق مختلفة، مما يفسر سبب تأثيرها بشكل مختلف تبعا للمرحلة العمرية.

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