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المتعة الجنسية تتطور مع الوقت

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 142
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المتعة الجنسية تتطور مع الوقت

هل تعلم أن التمتع بحياة جنسية أفضل يبدأ بعد أربع سنوات زواج – هذا على الأقل رأي الكثير من البريطانيين والبريطانيات الذين اعترفوا في دراسة بحثية نشرتها صحيفة «الصن» بأنهم يشعرون بالراحة أكثر للتخلص من عقدة الحياء من الممارسات الجنسية بعد اقامة علاقات غرامية طويلة لا تقل عن أربع سنوات.


ووجدت الدراسة التي شملت 3000 بالغ من الجنسين أن واحدا من بين كل أربعة من هؤلاء اعترفوا بأن ثقتهم بأجسادهم ازدادت بعد العيش معاً واقامة علاقات غرامية امتدت عدة سنوات.


واضافت أن 60% من المشاركين اعترفوا بأن العلاقة الغرامية الطويلة الأجل مكنتهم من تجريب أشياء جديدة في الممارسات الجنسية تجنبوها من قبل بسبب خشيتهم من الإحراج¡ فيما أقرّ واحد من بين كل عشرة منهم بأن الجنس صار أفضل بعد الزواج.
واشارت الدراسة إلى أن الجنس مثل أي طرف آخر من العلاقة ينمو ويتطور مع مرور الوقت.

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