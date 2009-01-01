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المصنفة ايضاً في: حياتنا الجنسية

اسباب عدم استمتاع المرأة بالجنس

آخر تحديث: منذ 50 من الدقائق
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 75
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اسباب عدم استمتاع المرأة بالجنس

أفادت الأبحاث أن 75% من النساء لا يصلن إلى الذروة الجنسية خلال ممارسة الجنس مع أزواجهن ,واكد الخبراء أن ذلك يرجع فى المقام الأول إلى مجموعة من الأسباب النفسية منها:

1- الخوف من فقدان السيطرة
الخوف من إطلاق مشاعرهن والاستمتاع الكامل بالتجربة الجنسية مما يؤدي إلى حرصهن اللاشعوري بعدم الوصول إلى الذروة الجنسية للبقاء مسيطرات على أنفسهن.



2- عدم ثقتك الكافية بنفسك أو بشكلك الخارجي
إبقاء ذهنك مشغولا بما يعتقده زوجك عن شكلك وما إذا كنت تمنحينه المتعة الجنسية الكافية هذا الأمر يؤدي إلى انشغال ذهنك عن الاستمتاع بالعملية الجنسية مما يجعل وصولك إلى ذروة المتعة الجنسية أمرا صعبا.



3- الشعور بالذنب
ربما يرجع الامر إلى التربية حيث إن بعض الأهل يزرعون في أبنائهم أن ممارسة الجنس أمر سيئ هذا الشعور يجعل المرأة عاجزة عن التعبير عن نفسها جنسيا بعد الزواج.

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