- اسباب عدم استمتاع المرأة بالجنس
- الأداء الجنسي عند الترانسكشوال transsexual ما بعد العلاج الهرموني و جراحة الأعضاء التناسلية
- لا تناقش حبيبتك بهذه الأمور.. ربما تتركك بسببها!
- المتعة الجنسية تتطور مع الوقت
- للمرأة دور أيضا في علاج سرعة القذف
- الفلفل الأحمر مثير للرغبة الجنسية
- "الإقلاع" الجديد: لبنان إلى المسار النفطي
- الكرة مجددا في ملعب مجلس بلدية طرابلس.. فهل يعمل؟
- الفوضى تحاصر عمق طرابلس الأثري
- في "قلعة الحريري" شعبية تحت الاختبار
- بريطانيا: اعتراف طبيب بنقش أحرف إسمه على كبد مرضاه!
- قادة مُهانون لمنطقة مُهانة
- واشنطن: صواريخ الحوثيين إيرانية
- عيبُ أستراليا والحقيقتان المرعبتان... كيف يمكن التغيير؟
- الاستراليون ينفقون 19 مليار على موائد الاعياد..جزء كبير يذهب للمهملات!!
- ثلاثة أسباب تَقِف خلفَ هذهِ الحَملة الأميركيّة الغاضبة والتحريضيّة ضِد إيران.. ما هِي؟ وما الذي أزعج أمريكا من الصّاروخ الحوثي الذي ضَربَ مطار الرّياض الدّولي؟ وهل هذا هو رَدْ ترامب على القِمّة الإسلاميّة في إسطنبول؟
- لا للانتحار الفلسطيني…
- الدول «التحريفيّة» و«المُتحايلة» في عقيدة ترامب
- معادلة دي ميستورا ورهان بوتين
- ثلاثة وحوش
- تعيينات المحاصصة : تعيين محافظ البقاع لتيار باسيل ومحافظ جبل لبنان لتيار الحريري.. رغم أنه مطلب الناس بقوة فإن تلزيم أوتوستراد الضبية ـ العقيبة يلفّه الغموض المشبوه
- خرقٌ إيراني صارخ لـ 1559 و1701.. والنفط إلى التنقيب
- الحريري: «القوات» حليفتنا!
- مجلس الوزراء اللبناني يوافق على ائتلاف ثلاثي للتنقيب عن النفط في الشمال والجنوب
- لبنان يدخل نادي الإنتاج النفطي
اسباب عدم استمتاع المرأة بالجنس
أفادت الأبحاث أن 75% من النساء لا يصلن إلى الذروة الجنسية خلال ممارسة الجنس مع أزواجهن ,واكد الخبراء أن ذلك يرجع فى المقام الأول إلى مجموعة من الأسباب النفسية منها:
1- الخوف من فقدان السيطرة
الخوف من إطلاق مشاعرهن والاستمتاع الكامل بالتجربة الجنسية مما يؤدي إلى حرصهن اللاشعوري بعدم الوصول إلى الذروة الجنسية للبقاء مسيطرات على أنفسهن.
2- عدم ثقتك الكافية بنفسك أو بشكلك الخارجي
إبقاء ذهنك مشغولا بما يعتقده زوجك عن شكلك وما إذا كنت تمنحينه المتعة الجنسية الكافية هذا الأمر يؤدي إلى انشغال ذهنك عن الاستمتاع بالعملية الجنسية مما يجعل وصولك إلى ذروة المتعة الجنسية أمرا صعبا.
3- الشعور بالذنب
ربما يرجع الامر إلى التربية حيث إن بعض الأهل يزرعون في أبنائهم أن ممارسة الجنس أمر سيئ هذا الشعور يجعل المرأة عاجزة عن التعبير عن نفسها جنسيا بعد الزواج.
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 166
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- اسباب عدم استمتاع المرأة بالجنس
- الأداء الجنسي عند الترانسكشوال transsexual ما بعد العلاج الهرموني و جراحة الأعضاء التناسلية
- المتعة الجنسية تتطور مع الوقت
- للمرأة دور أيضا في علاج سرعة القذف
- الفلفل الأحمر مثير للرغبة الجنسية
- كيف يمكن التغلب على العجز الجنسي؟
- روعة الجنس باساسياته المثيره لنتعرف عليها جميعاً
- القذف دون انتصاب.. هل هو مرض ؟!
- خاص للسيدات.. 6 أمور يكشفها لون الدم خلال الدورة الشهرية عن صحتكِ
- ألم الجماع لدى النساء ينجم أحيانا عن انعدام التثقيف الجنسي والتحرش في الصغر
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)